La Comisión de Fiscalización del Congreso iniciaría una investigación sobre los presuntos aportes ilícitos a la campaña electoral de la presidenta Dina Boluarte, adelantó a Perú21 su presidente Héctor Ventura, quien señaló que pondrá el tema a consideración de los integrantes de ese grupo de trabajo en la sesión del próximo miércoles 29.

“Si hubiera indicios de presuntos actos irregulares debe ser materia de investigación, caiga quien caiga, incluso si es la presidenta de la República”, dijo el legislador de Fuerza Popular.

Precisamente sobre el tema se pronunció ayer viernes la mandataria, quien volvió a negar haber recibido aportes ilícitos en su campaña a la vicepresidencia de la República en 2021 y desvirtuó las declaraciones de la profesora Maritza Sánchez, quien señaló que ella le llevó la agenda a Boluarte.

“(...) No le voy a mentir al país, en campaña me he centralizado prácticamente en Lima, no tuve agenda, la señora que lo envió (sic) el que está preso en la Diroes, el señor Castillo, vino segúnlas propias palabras de ella que se ponía a disposición, pero las coordinaciones en su mayoría las hacia con Pedro Castillo. Algunos encargos que en equipo de personas seguramente algo habríamos convesado porque ella estaba allí, sin embargo, si hay un audio, ninguno está cargado de ilicitud, todo ha sido de manera franca y sincera para inaugurar bases, comités ciudadanos que hemos inaugurado hasta por zoom a nivel nacional”, sostuvo la jefa de Estado.

Agregó que si Sánchez “dice que hay algo raro allí, ella es la que lo tiene que demostrar y no yo”.

En Fiscalización

Ventura, en tanto, informó que el miércoles también se presentará ante la comisión el exasesor en temas de Inteligencia de Pedro Castillo, Henry Shimabukuro, quien será interrogado, entre otros temas, sobre la supuesta entrega de S/800 mil a la campaña electoral de Dina Boluarte en 2021.

También ha sido citado Jorge Hernández, alias ‘El Español’ quien, junto con Shimabukuro, deberá responder sobre la formación y funcionamiento de un equipo de “Inteligencia paralelo” contra los opositores a Pedro Castillo.