El ministro de Salud, César Vásquez, asumió el papel de escudero de la presidenta Dina Boluarte y la defendió de una nueva acusación en su contra, esta vez por pertenecer presuntamente a una organización criminal.

Con respecto a la recomendación fiscal de denunciar a la presidenta y al segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón, por integrar el brazo legal de una supuesta organización criminal en Perú Libre, el ministro aseguró que confía en Boluarte.

“La Fiscalía está en su derecho de hacer las denuncias que correspondan, nosotros nunca evadimos a las investigaciones espero que la investigación sea objetiva, seria y no esté politizada”, dijo a la prensa.

Y agregó: “El gobierno trabaja de manera transparente, yo confío siempre en las acciones de la presidenta porque el único afán que tiene es trabajar por el país sin ningún interés subalterno”, expresó.





Viaje a China

Asimismo, el ministro Vásquez se refirió a la presencia de Sadji Olazábal, hijo de un directivo del Club Departamental Apurímac, en el viaje a China que realizó la presidenta.

Como se recuerda, Dina Boluarte presidió entre 2017 y 2021 dicho club departamental y ha generado suspicacias la presencia de Olazábal en una cena donde estuvo la mandataria y el líder del régimen chino, Xi Jinping.

“Soy parte de la delegación de salud, no he participado en la selección de los empresarios que fueron. He visto con buenos ojos que empresarios peruanos vayan a participar de la reuniones y vean la relación de empresarios de allá y el gobierno”, expresó.

Sin embargo, aclaró que Olazábal no ha estado en la lista de invitados oficiales. “Habría que preguntarle al Canciller o a las personas encargadas del protocolo (por su presencia)”.

