Su presencia en Palacio de Gobierno fue negada, con pavor, por la propia presidenta Dina Boluarte. La Fiscalía lo investiga pues le imputa ser parte de una red criminal que encabezó el encarcelado Pedro Castillo. Un funcionario bajo sospecha y con sombras encima, y que todavía tiene mucho por contar al Ministerio Público, volverá a codearse con el poder de turno. Él es Beder Camacho Gadea, el personaje al que la Casa de Pizarro no puede deshacerse.

A inicios de año, tanto Boluarte como Camacho entraron en una serie de contradicciones sobre la situación laboral del segundo.

Mientras la mandataria exclamaba a viva voz “¡ Beder Camacho no trabaja en Palacio! ”, el abogado recorría diferentes sets de televisión para corregir que continúa trabajando en el Despacho Presidencial y que, más bien, pensaba tomarse unas vacaciones antes de retomar sus funciones.

Beder Camacho dijo que hizo el pedido de asilo a favor de Lilia Paredes por orden de Pedro Castillo. (Foto: jorge.cerdan/@photo.gec)

“Conciencia cochina”

Beder Camacho ingresó a trabajar a la sede de Gobierno en 2014, durante la gestión de Ollanta Humala. Continúo en las administraciones de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Martín Vizcarra (2018-2020), Francisco Sagasti (2020-2021) y Pedro Castillo (2021-2022).

Es en el régimen de Castillo donde adquirió mayor protagonismo pues llegó a ocupar la Subsecretaría General del Despacho Presidencial, convirtiéndose en un hombre de confianza para el profesor.

En agosto de 2022, su permanencia como titular de la subsecretaría se volvió compleja luego de que el Ministerio Público lo investigara por su rol en el “gabinete en la sombra” y por estar implicado en la fuga de Bruno Pacheco, hoy convertido en colaborador eficaz.

Una vez fuera de Palacio, Camacho incluso bromeó con un lapsus suyo y afirmó que ingresaría al mundo de los chicharrones con la inauguración de su restaurante Conciencia Cochina, en Huaral. El peculiar nombre nació cuando respondió diferentes consultas de la prensa.

“Yo tengo mi conciencia cochina; disculpa, tengo mi conciencia limpia, estoy acá para trabajar por el país”, dijo, entre risas nerviosas, Beder.

Pero su parada siguiente no fue una cocina. En setiembre de 2022 llegó como asesor al Ministerio de la Mujer. No duró mucho en el puesto debido a los cuestionamientos y un mes después abandonó el cargo.

Vuelta a Palacio

Fuentes de Perú21 detallaron que todo está “oleado y sacramentado” para que Beder Camacho vuelva hoy a sus actividades laborales en Palacio de Gobierno.

Su oficina ya no estará en la Subsecretaría General sino en el Área de Transportes, que depende del Despacho Presidencial.

El responsable del Área de Transportes y Seguridad es Andrés Calles Mezares, un funcionario que viene de la época de Pedro Castillo y quien, según Punto final, fue investigado por la Fiscalía por el delito de negociación incompatible al tener presunta responsabilidad en la contratación de trabajadores en Palacio de Gobierno que no cumplieron con los requisitos del puesto.

Las mismas fuentes de este diario indican que Calles Mezares fue asistente de Camacho durante el gobierno castillista.

Otro que fue trasladado al Área de Transportes es Luis Miguel Tito Sánchez, señalado por fuentes como el secretario de Camacho.

Precisamente, Tito Sánchez fue uno de los cuatro funcionarios que realizaron denuncias falsas por la pérdidas de celulares, a fin de cubrir la trama de Camacho sobre los equipos móviles de los edecanes de Castillo que desaparecieron en la playa de La Punta.

“Parece como si parte del gabinete en la sombra fue enviado al Área de Transporte, alejados físicamente de Palacio, pero mantienen los contactos”, comentó una fuente.

¿A qué se debe que Camacho continúe vinculado con el Despacho Presidencial? La respuesta es estrictamente legal. Él pertenece al régimen laboral del Decreto Legislativo N°728, por lo que no puede ser retirado sin un proceso disciplinario de por medio.

“Es indispensable la existencia de causa justa contemplada en la ley y debidamente comprobada”, apunta el artículo 58 de este decreto.

Perú21 accedió a un documento que data del 26 de enero, en el que el premier Alberto Otárola firmó la resolución que dispone el procedimiento administrativo disciplinario para evaluar su conducta cuando fue subsecretario general. Sería el camino para desvincularse, al fin, del investigado Camacho.

Este diario buscó recoger la versión del exsubsecretario, pero no respondió las llamadas. Por mensajes de texto solo indicó: “Mientras dure el proceso reservado no puedo declarar”, y no respondió más.

