Dina Boluarte arremete contra las encuestadoras por sus bajos niveles de aprobación

Desde Carabayllo, la presidenta de la República, Dina Boluarte, habló sobre los bajos niveles de aprobación ciudadana a su gestión —4% según el último estudio de Ipsos— y, con evidente fastidio, arremetió contra las encuestadoras a las que, de manera desafiante, les pidió que le pongan 00.

Fue durante una actividad del programa Llamkasun donde la mandataria sostuvo que su Gobierno cierra el año generando "más de 138,000 empleos temporales a nivel nacional".

"Esa es la forma en que trabajamos, aquí están las encuestas (dijo señalando a los pobladores presentes) y a los que me califican dizque diciendo que tengo 3% de aprobación, yo les digo que de una vez pónganme 00, así estamos empatados y nos vamos a penales".

MIRA: Ministro de Justicia asegura que no busca ser premier: "No tengo interés"

"A ellos les digo, para qué gastan su dinero, su energía, poniéndome, primero empezaron con 11%, luego nos tocaron la puerta. 'Pero denos alguito, podemos subir dos puntos, o sea a 11'. Yo les he dicho: nada, porque ese dinero prefiero gastarlo en Llamkasun para las hermanas y hermanos. Menos mal no he sido tan buena en matemáticas, y por eso los números no me preocupan", agregó.

Cabe señalar que la última encuesta nacional de Ipsos le da a la jefa de Estado una aprobación de 4% y un 91% de desaprobación a su gestión.

Boluarte prosiguió insistiendo que el gobierno invertirá en programas sociales "y no en las encuestadoras".

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO