Para Óscar Valdés Dancuart, exprimer ministro, hay responsabilidad operativa y política en la muerte de los seis soldados en Puno, que fueron rodeados por una turba a pedradas, y que finalmente, no les quedó otra opción de lanzarse al río para no ser linchados.

“Lamento la pérdida de la vida de estos jóvenes, sus padres los han puesto al servicio de la patria. No tenían por qué morir, el Ejército ha debido de salvaguardarlos. El estado de Emergencia se ha vuelto de palabra porque no se cumple”, indicó.









Responsabilizó al gobierno de la presidenta Boluarte por no haber manejado oportunamente las protestas.

“El gobierno de la señora Boluarte no ha sabido evaluar lo que pasaba en Puno, están dejando pasar las cosas y piensan que esto se va a solucionar por sí solo. Cuando se quiso atacar al aeropuerto de Juliaca, allí se debió de declarar el estado de Emergencia y debió emplearse a la PNP y a las FF.AA. para poner coto a esto, no ahora que están mandando a las tropas así. Ante estos sucesos se debe exigir la renuncia del ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, y del premier Otárola. El Congreso debería llamarlo a pedir cuentas en el Pleno. Esto es algo que ya rebasa la crisis. Es increíble, el Gobierno no sabe qué hacer, hay sesenta muertos, ahora mueren soldados. Si no sabe qué hacer, la que tiene que dar un paso al costado es la presidenta Boluarte”, concluyó.