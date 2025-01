Dina Boluarte afirma que "ningún Tren de Aragua nos va a derrotar"

Esta tarde, la presidenta Dina Boluarte aseguró que desde el Ejecutivo están acechando a los delincuentes que amenazan a diario a la población. Sin embargo, en lugar de hacer un mea culpa sobre la falta de efectividad de los planes de la Policía, atacó a quienes cuestionan el aumento de la criminalidad.

Durante una ceremonia de condecoración con la 'Medalla al Defensor de la Democracia', la mandataria señaló que organizaciones como el Tren de Aragua o Los Injertos del Norte no los doblegarán.

"Los peruanos queremos paz, queremos un estado democrático, queremos libertad y junto a ustedes, nuestro gobierno continúa firme en su compromiso y trabajo diario para vencer a los remanentes que se han aliado en zonas como el VRAEM y que pretenden arrebatarnos la libertad. Con la sociedad civil no se lo vamos a permitir. Estamos juntos y unidos para vencer al crimen organizado y a la delincuencia que amenaza a nuestros hermanos", declaró.

Agregó que "estamos acechándolos, pero tenemos que dar golpes más certeros y que perduren en el tiempo. Donde deben estar los delincuentes es en la cárcel y no deben ser liberados por jueces y fiscales que por temor o algo más dejan en libertad a estos delincuentes que con tremendo esfuerzo, la Policía pone a su disposición".

"Ningún Tren de Aragua nos va a derrotar. Ningún 'Injerto del Norte' o como quieran llamarse nos va a doblegar, para ellos, el destino será uno solo, el penal de Challapalca, desde donde no podrán hacer daño a nadie en nuestra sociedad. Estamos avanzando con firmeza en esta lucha Nos proponemos fortalecer estos esfuerzos con más acciones concretas", apuntó.

En otro momento, la emprendió contra sus detractores: "Los que por ahí andan todavía con ese odio del terror dicen que la Policía no tiene un plan, que el gobierno no tiene un plan. Yo les pregunto a los opinólogos cómo es que estamos capturando... A los que algunos opinólogos que fueron exministros del Interior y no hicieron nada, ahora tienen la sabiduría en la mano y salen y hablan y por qué no lo hicieron cuando estaban en el cargo. ¿Por qué no resolvieron el tema del crimen organizado y la criminalidad? Es fácil hablar desde afuera. Estamos avanzando con firmeza en esta lucha y no vamos a permitir que nos ganen la batalla", expresó.

"Seguiremos teniendo trabajos, acciones conjuntas con las Fuezas Armadas y acciones de Inteligencia. Este año marcaremos un antes y después en esta guerra contra los delincuentes, una guerra que no iniciamos y que vamos a terminar porque es nuestra meta y es derecho de los peruanos vivir en un país donde puedan desarrollarse sin preocupaciones y donde puedan caminar sin esa inseguridad", prometió.

Boluarte reiteró que el legado de su gobierno será "derrotar a extorsionadores y demás lacras de nuestra sociedad". También prometió apoyo a la Policía: "Respaldaremos con firmeza a quienes enfrentan a los delincuentes. No permitiremos que mentes insanas intenten distorsionar la realidad buscando encarcelar o enjuiciar a nuestros defensores por cumplir con su deber. Es inaceptable que se intente convertir su labor en acusaciones de violaciones de derechos humanos mientras los delincuentes que matan, extorsionan y siembran terror, siguen contando con defensores. No lo vamos a permitir", detalló.

NO SE PAGARAN REPARACIONES

De otro lado, Boluarte aseguró que no se pagará un sol más a reparaciones en favor de los terroristas.

"Como en la época de los años 80 y 90 nos ganaron en la narrativa y se fueron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y exigieron a la patria con el dinero de los peruanos que estaba saliendo de esa historia negra de 20 años a resarcirles. Según estos que hablan y dicen que han muerto en manos de la Policía, miles y millones de soles en reparación civil a los terroristas, situación que este gobierno no va a pagar un sol más porque el dinero de todos los peruanos es para todos los peruanos y no para los terroristas", acotó.

