Dina Boluarte acusa a jueces y fiscales de "ponerse la camiseta de los delincuentes"

No deja la confrontación. Primero fueron los ministros de Estado y ahora la presidenta de la República, Dina Boluarte, quien la emprendió contra el Poder Judicial y el Ministerio Público. En esta ocasión, sin embargo, fue más allá de los cuestionamientos al hacer temerarias acusaciones y atribuirles a jueces y fiscales el estar identificados con la delincuencia.

Fue al referirse a la lucha contra el crimen organizado en el que —dijo— todos los peruanos deben dar una “lucha feroz” junto con la Policía Nacional.

“En ese trabajo articulado también llamamos al Ministerio Público, no suelten a ladrones que la Policía les entrega, no los liberen señores del Poder Judicial”, indicó, en términos generales primero. Pero enseguida replanteó su discurso y acotó que son “algunos jueces y fiscales (los) que no están poniéndose la camiseta del Perú”. “Pareciera que se ponen la camiseta de los delincuentes”, sentenció.

“A esos malos jueces y fiscales, no liberen a los delincuentes que la Policía les entrega; necesitamos calles sin delincuentes, extorsionadores, asesinos”, insistió.

En ese contexto, extendió explícitamente su respaldo a la Policía Nacional y, una vez más, se quejó del abandono de gobiernos anteriores a la institución traducido en la falta de chalecos antibalas, vehículos y comisarías. La situación, no obstante, cabe señalar, no ha cambiado sustancialmente en los 22 meses del gobierno de Dina Boluarte.

Declaraciones desatinadas

El exfiscal anticorrupción Martín Salas, en declaraciones a Perú21TV, calificó de “totalmente desatinadas” las expresiones de la mandataria y lamentó que siendo la primera autoridad del país tenga un mensaje de división. “Nunca he visto a un presidente de la República expresándose tan mal de los órganos de administración de justicia y específicamente con la Fiscalía que viene siendo atacada desde hace buen tiempo atrás por sus ministros”, indicó.

Salas, además, cuestionó la capacidad de la jefa de Estado para hacer este tipo de comentarios en contra precisamente de la institución que la investiga.

“¿Cómo puede tener la capacidad moral para etiquetar a toda una institución en la administración de justicia que la viene investigando y señalar que libera delincuentes y que se pone la camiseta de los delincuentes? Un presidente de la República no puede materializar ese tipo de expresiones, tiene que unir más bien a sus funcionarios públicos porque la estructura del Estado es una sola y tiene una sola finalidad que es sacar al país adelante”, puntualizó.

Pero en su alocución, cabe señalar, la presidenta insistió también en sus intentos de despercudirse de las denuncias que pesan en su contra y, por enésima vez, se jactó de tener un “gobierno transparente con cero corrupción”.

“Estamos con obras concretas en todas las regiones, todo lo hacemos con manos limpias, el 7 de diciembre de 2022 asumí la Presidencia con las manos limpias y en 2026 nos iremos con las manos limpias”, manifestó.

Mientras, en el Parlamento, se busca firmas para una nueva moción de vacancia presidencial.



La semana pasada, la presidenta Dina Boluarte acusó al Ministerio Público de haberse convertido en “la mesa de partes de alguna prensa”.

Jorge Chávez Cotrina, coordinador de las Fiscalías contra el Crimen Organizado, aclaró que si los fiscales sueltan a los delincuentes, como sostiene el Ejecutivo, es por las normas aprobadas por el Gobierno y el Congreso.

