En medio de los allanamientos a la casa de la presidenta y Palacio de Gobierno, el abogado de Dina Boluarte señaló que tal vez los Rolex que ella posee son regalos de algún “fan enamorado”.

En la madrugada del sábado 30 de marzo, el letrado Joseph Campos atendió a Latina para dar sus percepciones sobre lo que estaba sucediendo con la mandataria y sorprendió a todos con una teoría inaudita.

“Yo no hablo de eso (parejas) con ella, pero ¿qué pasaría si ese (reloj de lujo valorizado en 14 mil dólares) es un regalo de un fan enamorado?”, señaló el legista para minimizar el presunto enriquecimiento ilícito.

Luego, el defensor justificó el silencio de Dina Boluarte afirmando que “yo pongo una hipótesis que no entiendo, porque no sé si es verdad o no: todos van a preguntar quién es el galán y él perderá su vida privada”.

Vale resaltar que el citado Rolex no sería el único en poder de la mandataria desde que ascendió al cargo, sino que podrían ser hasta 15, además de una pulsera Cartier con 204 diamantes y valorizada en 52 mil dólares.

"¿Qué pasa si fue un FAN ENAMORADO el que le dio el Rolex " Joseph Campos abogado de Dina Boluarte 😂 pic.twitter.com/Kis7XbWFLb — Chacotero (@ChacoteroPeru) March 30, 2024





