El exministro del Interior Dimitri Senmache, supuestamente involucrado en la fuga de investigados del entorno de Pedro Castillo como sus sobrinos y el exministro Juan Silva, calificó como una “infamia” los dichos del exjefe de la DINI José Fernández Latorre.

“Es una infamia lo que acaba e expresar esta persona. Entiendo que seguramente los días que ha estado preso, le han estado diciendo la manera en cómo él se puede librar pero lo que ha expresado es una mentira de pies a cabeza”, aseguró en declaraciones a Exitosa.

En una entrevista que brindó a Panamericana este martes 6 de diciembre, Fernández Latorre mostró audios donde conversa con Beder Camacho donde este último asegura que tanto Senmache como otros funcionarios antiguos y actuales están involucrados en el hecho que Juan Silva y familiares de Pedro Castillo permanezcan en la clandestinidad.

“Presenta un audio, una conversación entre él y Beder Camacho, otra persona que tampoco es mi amigo, con los que me he reunido en le marco de reuniones que se tenían en palacio de Gobierno, nunca por fuera [...] Todo lo que ha dicho es pura infamia. No hay ninguna prueba que siquiera se acerque a demostrar lo que él señala”, aseguró el exministro.

Dimitri Senmache dijo que ni el testimonio del exjefe de la DINI ni la grabación con Beder Camacho puede ser considerado como una prueba porque todo se dice en el ámbito de la especulación.

“Parece que no fuera un hombre de inteligencia, que nunca lo fue, fue un mayor de la policía en retiro a quien le dieron la dádiva de la Dirección de Inteligencia Nacional y ahora sale a despotricar con medio mundo sin mostrar ninguna prueba”, criticó el exministro.

En esa línea, señaló que solo será Beder Camacho quien pueda señalar por qué lo menciona a él como parte de la red de implicados en la fuga de Juan Silva y los familiares del jefe de Estado.

“Yo no estoy en ningún audio negociando absolutamente nada de la salida del señor Silva. No he conversado ni con él ni con el presidente ni con ningún ministro o ningún funcionario sobre la posibilidad de facilitar la fuga de Silva, por ende no podría haber ningún audio”, garantizó.

