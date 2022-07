Walter Albán fue ministro del Interior y conoce muy bien el sector. Asegura que tras la censura del Congreso al exministro del Interior, Dimitri Senmache, por la fuga escandalosa de Juan Silva, el ministro que venga no será mejor. Ningún profesional con credenciales querrá trabajar en el gabinete de Aníbal Torres.

Dimitri Senmache insiste que no tuvo responsabilidad en la fuga de Juan Silva, ¿es así?

En el Perú hemos perdido la noción de lo que significa este tipo de responsabilidad. No es la responsabilidad operativa, pero sí es una responsabilidad de orden político porque es un sector a su cargo. Y, en una circunstancia normal quien es titular del sector tiene que asumir la responsabilidad política, aunque no tenga directa vinculación con lo que ocurrió en concreto. El exministro Senmache desdibujó muy rápido su imagen porque quedó claro que no está dispuesto a asumir ninguna responsabilidad. Desde un primer momento intentó trasladar la responsabilidad al Ministerio Público y después han ido sumando declaraciones desafortunadas.

¿Cómo queda la institucionalidad del sector?

Creo que queda muy maltrecha porque no sólo es de Senmache, viene desde hace mucho tiempo atrás. Este es un sector particularmente complejo. En la época que me tocó estar al frente del sector pude ver que los problemas son tan profundos que se requiere una política de Estado que pueda ser ejecutada en consenso con diversos sectores políticos.

¿Cómo debe ser el perfil del próximo ministro?

No creo que cualquier persona con formación, con experiencia para poder conducir un sector tan complejo vaya a aceptar formar parte de un gabinete que preside el señor Torres. Nadie que tenga el perfil va a aceptar el cargo, nos tendríamos que contentar que no sea peor de los que ya han estado, por eso creo que la única opción para salir de esto es que se vea la manera en que haya un recorte en los mandatos y se pueda convocar a elecciones generales.