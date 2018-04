¿Qué dijo Kenji Fujimori en los videos grabados por Moíses Mamani?

Hoy, diario Correo dio a conocer la transcripción de los llamados 'kenjividios' que fueron grabados por el parlamentario Moíses Mamani (FP), y donde los legisladores Kenji Fujimori y Guillermo Bocangel supuestamente habrían intentado comprar su voto para evitar la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski.

En una parte de la conversación Fujimori le señaló a su ex colega de bancada "Moíses, lo sacan al tío (PPK) y el otro que entra (Martín Vizcarra) no va a defender a mi viejo (Alberto Fujimori), en octubre se pronuncia la Corte IDH, el tío que entraría va a entrar debilitado y va a acatar todo lo que le diga la Corte".

Asimismo, indicó que "donde mi viejo ponga la mano, te asegura la reelección (...) Acá no hay colores partidarios (...) el Perú está estancado, paralizado, y una vacancia ya termina por enterrar...".

En tanto, Kenji Fujimori también afirma que "a los que han votado a favor de la vacancia, a todos ellos les han cerrado las puertas. Los han golpeado".

El hermano de Keiko Fujimori también asegura que "tenemos el respaldo del TC, tenemos el respaldo del propio secretario de la OEA. Yo me he reunido con el secretario de la OEA, con el señor Almagro. ¿Sabes que me dijo él? 'Gracias a ti y a todo tu grupo evitarás el golpe...".

Kenji Fujimori también precisa que "(Úrsula) Letona, (Lourdes) Alcorta, y (Luis) Galarreta (se escucha interrumpido) recibieron plata de Odebrecht (...)".

El legislador también le dice a Moíses Mamani que "tú vas a consolidar la libertad de mi viejo, tú lo vas a consolidas. Nosotros lo hemos sacado, pero tú la vas a consolidar".