Revuelo político generó el domingo las afirmaciones de Kenji Fujimori , quien, en un video difundido por Correo, señala que Luis Galarreta, Úrsula Letona y Lourdes Alcorta recibieron aportes de Odebrecht . Eso fue rechazado por dichos legisladores, que demandaron una inmediata rectificación.

Desde las tiendas opositoras al fujimorismo, como Nuevo Perú, se planteó que la Fiscalía interrogue nuevamente a Jorge Barata, ex directivo de Odebrecht en nuestro país. desde los años 2001 y 2012, para que precise a qué congresistas financió la empresa constructora.

A propósito, el 12 de marzo el portal IDL Reporteros difundió las declaraciones que Barata brindó el 28 de febrero al procurador brasileño Orlando Martello y al fiscal peruano José Domingo Pérez.

En aquel momento, Barata reveló que aportó un millón de dólares para la campaña de Keiko Fujimori. El dinero habría sido entregado a Jaime Yoshiyama, ex secretario general de Fuerza 2011, y el ex ministro Augusto Bedoya, ambos con impedimento de salida del país por ese caso.

¿Que dijo sobre la campaña al Parlamento? El ex representante de Odebrecht indicó que “supuestamente" los recursos que fueron entregados a Yoshiyama servían no solo para la campaña presidencial de Keiko Fujimori, sino también para los congresistas.

Aquí parte de ese interrogatorio :

(Orlando Martello): Con respecto a las contribuciones económicas para la campaña de Keiko Fujimori, explique las circunstancias sobre cuánto, cómo, dónde, cuándo, por qué y para qué fue decidida la entrega de dinero.

(Jorge Barata): El aporte que nosotros hacíamos a la campaña era hecho, primero, porque entendíamos que era el papel de las empresas que participábamos en el país. Segundo, porque eso de cierta forma permitía darnos espacio y oportunidad para tener las puertas abiertas a un diálogo más fluido con el gobierno de turno. Ese era el objetivo de esas contribuciones.

(OM): ¿Fue ordenada la entrega de contribuciones económicas a los candidatos al Congreso de la República y al Parlamento Andino del partido político de Keiko Fujimori, Fuerza 2011 o Fuerza Popular? Explique las circunstancias sobre cuánto, cómo, dónde, cuándo y por qué fueron ordenadas las entregas.

(JB): Supuestamente los recursos que fueron entregados al señor Yoshiyama servían no solo para la campaña de Keiko, sino también para la campaña de los congresistas. O sea, del Congreso legislativo, de todo el partido. Era utilizado por todos. Ahora, adicionalmente a eso, en algunos proyectos, que no tengo como precisar, sabíamos que los congresistas eran personas que estaban en las regiones. Hacían campañas regionales. Buscaban a veces a (los encargados de) algunas obras, y pedían algún apoyo de camionetas, de impresión de folletos, apoyo para que algunos de nuestros ómnibus que llevaba a nuestros trabajadores llevasen gente de ellos para algún mitin. Ese tipo de apoyo también ocurría. Era una cosa menor, dispersa. No tengo aquí ninguna información más precisa sobre eso.

(OM): En relación a los parlamentarios.

(JB): Como no era hecho por mí, no era pedida mi autorización, no tengo la relación de los parlamentarios que fueron de alguna forma beneficiados con ese tipo de favor.