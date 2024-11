Digimin y Dirin debieron vigilar a Nicanor Boluarte

Se fue, desapareció, ya no está. Lo que debería ser el escándalo político del momento y en donde responsables de alto nivel deben rendir cuentas, se intenta pasar por alto, desapercibido, como si aquí no hubiese pasado nada. Pero la verdad es que la omisión de funciones tanto en el Ministerio del Interior como en la Policía hará que rueden cabezas —aunque probablemente— recién en los próximos meses cuando el gobierno de Dina Boluarte solo le quede la autoaprobación.

Nicanor Boluarte, investigado por el caso Waykis en la Sombra y con una orden de prisión preventiva, se mandó a mudar al mismo estilo de Vladimir Cerrón, exsocio político de la hermana. Desapareció sin que un solo agente de la Policía lo haya visto, o eso intentan decir. ¿Así de fácil es volverse prófugo en este país?

POCO INTELIGENTES

Este diario consultó la noche del lunes con fuentes del alto mando de la PNP para conocer cuál fue la orden alrededor de la situación de Nicanor Boluarte. La respuesta fue toda una sorpresa: no había orden fiscal para seguir al hermanísimo. Pero, ¿era necesaria esta orden para no perderle el rastro a una persona sobre quien pesaba un requerimiento de prisión preventiva? Pues, no.

En la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin) a cargo de Maxfredid Félix Pérez Rodríguez existen agentes probos, proactivos y hasta entusiastas del trabajo; sin embargo, la Digimin y Pérez tienen un jefe: el ministro del Interior Juan José Santiváñez. ¿Por qué entonces la omisión de cumplir con su función de planear, dirigir, conducir, controlar y coordinar acciones de inteligencia estratégica para la alta dirección del Ministerio del Interior? ¿Acaso la respuesta a tan peligroso descuido se halla en el aún ministro Santiváñez?

Pero no es la única unidad de Inteligencia que debió estar encima del hermanísimo; la Dirección de Inteligencia de la Policía (Dirin), con sus agentes probos, también podía estar encima de Nicanor Boluarte. Los mejores agentes de Inteligencia de la PNP están en Dirin, pero otra vez es válido preguntarnos ¿por qué no hubo ni uno detrás del hermanísimo?

La Inteligencia es predictiva, pero en el caso Boluarte, por lo menos, dejó de serlo.

Ahora, el discurso desde el Mininter será que la Fiscalía no solicitó acciones de observación, vigilancia y seguimiento más conocidos como Ovise, pero lo que no dirán es que este Ovise solo se solicita para actos de investigación. En el caso Waykis en la Sombra, la investigación preliminar había concluido, el Equipo de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) no necesita usar esa técnica de investigación policial. Lo que el país requería era que la Inteligencia funcione.

GOBIERNO TOMA POSICIÓN

El ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, aquel que está al lado de Dina Boluarte desde que llegó al poder con Perú Libre, salió muy orondo a cuestionar la decisión del juez Richard Concepción Carhuancho. “Vemos un proceso que está siendo politizado”, sostuvo en RPP.

“Esas decisiones que no tienen explicaciones técnicas pasan a ser un coro del campo político que dice: ‘presidenta, usted está comprometida con todo, todo está mal y dé un paso al costado’. Eso no es así”, concluyó Demartini.

Mientras tanto, ¿dónde está el hermano de la presidenta? Pronto será incluido en el programa de recompensas, al lado de Vladimir Cerrón quien lleva más de un año prófugo.

