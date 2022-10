Luego de que Perú21 revelara que la División de Búsqueda de la Dirección General de Inteligencia (Digimin), que lidera el coronel Harvey Colchado, tuvo un recorte de presupuesto de hasta 26%, ayer el ministro del Interior, Willy Huerta, lo confirmó sin ningún tapujo argumentando que ese dinero se priorizará en otras áreas de la institución.

“Esto obedece a fortalecer otras unidades especializadas, pero es un tema presupuestal que se puede corregir posteriormente. Hay la necesidad de poder atender otros trabajos de la especialización de Inteligencia”, indicó, sin sonrojarse, ante la prensa.

El titular del Mininter aprovechó para lavarse las manos y precisó que fue el director general de Inteligencia, Carlos Cabrejo Becerra, el que tomó la decisión.

MEDIDA SERÍA IRREGULAR

Fuentes cercanas al Mininter explicaron a este diario que cualquier variación al presupuesto solo puede aplicarse con un informe previo de la unidad usuaria y una modificación del cuadro de necesidades, lo cual no habría ocurrido este caso.

Además, las oficinas de presupuesto solo reducen los montos asignados cuando no se cumple la meta, lo cual no correspondía al equipo del coronel Colchado. “En los últimos cinco años no hubo recorte de presupuesto. Ahora, cuando la situación es mucho más complicada, se les ocurre reforzar otras direcciones”, criticó el exintegrante del GEIN José Luis Gil.

El general PNP (r) José Baella coincidió en que no hay mucha discrecionalidad para modificar el presupuesto porque este parte de un plan trazado a nivel anual.

Por ello cuestionó el criterio de Willy Huerta, en el que una presunta organización criminal que opera desde Palacio de Gobierno no es prioridad para el Ministerio del Interior ni el DIGIMIN.

TENGA EN CUENTA

La fiscal Marita Barreto denunció por malversación de fondos públicos a Carlos Cabrejo, director de la Digimin; Guillermo Bonilla, director de Inteligencia; y Abel Gamarra, viceministro de Orden Interno.

Willy Huerta se salvó de una censura en el Congreso el pasado 23 de setiembre.