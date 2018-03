Más leña al fuego. Dos nuevos audios fueron publicados hace unos minutos en la cuenta de Twitter del vocero titular de Fuerza Popular, Daniel Salaverry.

Los protagonistas del mismo son, esta vez, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Bruno Giuffra, y el legislador de Fuerza Popular, Moíses Mamani.

En uno de los audios, Mamani y Guiffra hacen referencia a las declaraciones que el legislador fujimorista le dio, el lunes 19, a Perú21 adelantando que podría votar contra la vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Además, expresó que no puede "traicionar" a su región Puno".

"Aún no estoy decidido. Tengo que escuchar y analizar la información del presidente y escucharé lo que tengan que decir mis colegas. Yo puedo votar distinto a lo que decida la bancada", afirmó en ese momento.

En el audio se escucha lo siguiente:

Aquí la conversación de dos minutos:

Moíses Mamani (M.M.): Aló...

Bruno Giuffra (B.G.) : Dime, dime..

M.M. : Escúchame, me está llamando (Daniel) Salaverry, se han enterado de lo que he hablado por la prensa, ¿no creo no?

B.G.: De mí no pueden haber enterado nadie, nada

M.M. : lo que sale en la..

B.G.: en Perú21?

M.M.: Sí, sí

B.G.: No sé, no tengo idea yo, tú dile no más, no le contestes, no le contestes, para qué le vas a contestar..

M.M.: Ya, ya mejor

B.G.: Escúchame, esto, Moíses, va a pasar tarde o temprano te pedirán explicaciones por qué dijiste esto, dile que yo tengo mi conciencia, pues compadre, y en mi pueblo quieren otra cosa.

M.M. : Está que timbra este pata..

B.G. : Tú dile .. mi pueblo no quiere vacancia, pues, yo represento a mi pueblo, qué cosa quieres que te diga, ni abras la boca...

M.M: Nada, nada

B.G. : Se cae todo cojudo ahí

M.M.: como le dije a Perú21 que no estaba decidido mi voto..seguro están diciendo ¿como es posible? me imagino eso

Bruno Giuffra.: Recién ahora te miran ¡ah!

M.M.: Que pendejos son carajo..

B.G.: Tu sigue no más compadre ya sabes como es la nuez y qué cosas vas a sacar...

M.M: .Asegúrame eso hermano, ya Bruno...no quiero quedar mal

B.G.: Que más seguro hermano ¿con quien acabas de estar? Tu asegura lo otro más bien..

M.M. Sí, si yo mañana hablo..

Otro audio

En otro audio se deduce que quien llama es Giuffra y concerta una reunión con Mamani; no se dan, sin embargo, detalles de los motivos del encuentro.

Moíses Mamani (M.M.): Aló, aló, ¿cómo se llama usted?

Bruno Giuffra (B.G.): Hola compadre, oye, ya, a las 7…

M.M. Aló...

B.G. Aló, ¿me escuchas?

M.M. ¿Con quién hablo?

B.G. Con Bruno Giuffra, el ministro

M.M. Ah este es tu número c… tu madre…

B.G. Sí, apúntalo. Escúchame, a las 7 pero vamos juntos, o sea que tienes que venirte acá seis y media.

M.M. Pucha, ya, bacán. Ya son cinco seis media, ala, y ahora …ta que como hago, me estoy cargando…

B.G. Son las 6 y 10, en veinte minutos tienes que estar acá…

M.M. Pero hay esta reunión es que he citado a un alcalde en mi despacho pues, le dije que se baje hasta Risso

B.G. Oye compadre no te pases pues, no…

M.M. No te preocupes tú, trato, trato ya , trato de venir al toque ya

B.G. Acá seis y media aquí, en el mismo sitio, de acá nos vamos juntos

M.M. Ya, ya, ya seis y media…

B.G. Pero no falles compadre, ah

M.M. No, no, no, no , no, no, no…

B.G. Ya, ok.

M.M. Ok

B.G. Hablamos…