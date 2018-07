Difunden nuevo audio de César Hinostroza citándose con la "Sra. K"

El juez supremo César Hinostroza sigue en el ojo de la tormenta. El programa 'Panorama' difundió, en Twitter, un nuevo audio entre el letrado y un interlocutor que programa una cita para una mujer identificada como "Sra. K".

En el diálogo, Hinostroza conversa con un interlocutor que utiliza varias frases para identificar a la mujer en mención que ha programado una cita con él. Primero intenta con "señora K", Hinostroza no lo entiende, así que el interlocutor apuesta por "la fuerza número uno".

El juez supremo hace un esfuerzo y le pide que diga algo genérico de la señora. El interlocutor regresa a su primer intento y reitera "señora con la K".

Interlocutor: Me llamó la señora K y quiere mañana a la 1 juntarse unos minutitos con usted en mi casa.

César Hinostroza: ¿Cuál señora, hermano? Así en forma genérica ¿señora qué?

Interlocutor : K... La que usted fue a su casa pues, y le dio, caramba, la de, la del.. caramba... este, la fuerza número 1.

César Hinostroza : La señora no sé quién será ¿a qué hora sería mañana?

Interlocutor: A la 1. Es como le digo, caramba, con la K.

César Hinostroza: Ah, ya, ya, ya te entiendo, ya te entiendo. Mañana a la 1. Bueno tendré que, entonces, suspender una reunión. A mí me gustaría a las 11 porque a la 1 tengo un almuerzo programado. Consúltele y me avisa.

Interlocutor: Ya pues, ¿sabe de quién le digo no?

César Hinostroza: S í, ya sé quién es, ya sé.. sí, sí. Yo le sugerí que sea en tu casa.