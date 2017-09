Difunden audio que alude a Keiko Fujimori sobre proyecto Chinecas

En aprietos. La congresista fujimorista Yesenia Ponce habría revelado un supuesto cálculo político para no destrabar el proyecto especial de irrigación Chinecas en Áncash y esta orden vendría desde Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular.

En un audio difundido por 'Cuarto Poder' que está en manos de la Fiscalía de la región Áncash se escucha la supuesta voz de la congresista Ponce —quien también está acusada de consignar información falsa en su hoja de vida— quejándose de los celos dentro de la bancada fujimorista.

Pero lo más comprometedor es que Yesenia Ponce habla sobre una reunión que mantuvo con Keiko Fujimori, en la que la lideresa le pide no presentar al Congreso el destrabe del proyecto para que se convierta en mérito del fujimorismo si llegan a ser gobierno en el 2021.

El audio

"Me llama a su despacho, a una reunión, y me dice Keiko: '¿Yesenia, vamos a ayudar al Ejecutivo?, ¿le vamos a solucionar al Ejecutivo? Nosotros vamos a ser gobierno el 2021. Este proyecto tiene que ser nuestro. ¿Por qué le vamos ayudar al Ejecutivo con este proyecto?' Allí me quedé fría. Muy buen proyecto, pero no es el momento", se oye decir en el audio.

Según la versión de Ponce, la ex candidata presidencial le habría pedido "guardar el proyecto" para que ellos mismos "lo hagan realidad".



"Miércoles, nos hemos quemado las pestañas y todo para que mi partido me diga eso. Ya presidenta. Yo muda, tranquila, he agarrado mi proyectito y me lo he llevado y lo hemos guardado", se escucha en otra parte del audio.

El audio difundido por Cuarto Poder habría sido grabado a principios de 2017 por el círculo íntimo de la congresista de Fuerza Popular, Yesenia Ponce, en su casa, en una reunión con el hoy encarcelado ex presidente regional de Ancash, Enrique Vargas Barnechea.

La legisladora naranja también comenta que es cercana al oficialismo y ellos saben que pueden contar con su apoyo. Sin embargo, Yesenia también enfatiza en que ahora se debe ser leal al propio partido.

"Ahora tenemos que ser leales a nuestro partido y si a nuestro partido políticamente no le gusta, o no está de acuerdo, o ese proyecto tiene que beneficiar al Ejecutivo, no va Yesenia. No me interesa así se perjudiquen diez mil, cien mil personas. ¡No va! ", dice la voz que adjudican como la de Ponce.



Perú21 buscó la versión de la legisladora, pero no hubo respuesta. Sin embargo, un vocero de Fuerza Popular negó a este diario que Keiko Fujimori "nunca ha dicho esas palabras".