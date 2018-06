Diethell Columbus: “No venimos a atarantar a la gente”

En la encuesta de Datum, figura con 0.3%. ¿Cómo toma este resultado?

​ -Esto recién empieza y le vamos a demostrar a todos que somos la mejor opción. Tenemos una visión integral de Lima, no queremos hacer un reality ni venimos a atarantar a la gente.

¿Karina Calmet será candidata a regidora en la lista de Fuerza Popular (FP) a la Alcaldía de Lima?

​ -Sí, pero no solo está ella, tienes a Marco Pacheco, Ricardo Pando, Claudia Ato, que son jóvenes. También está Milagros Manchego, que actualmente es regidora en Lima… La lista está compuesta mayoritariamente por jóvenes y mujeres.

Calmet ha sido muy cuestionada por sus posiciones políticas. ¿Han considerado eso en su designación?

-Mira, esta es una elección vecinal y estamos presentando a los mejores vecinos. A Karina la aprecio mucho y creo que es un gran aporte para la lista. Todos tenemos opiniones controvertidas, pero eso no descalifica a la persona per se. Karina no solo es actriz, trabaja con jóvenes, ve temas culturales.

¿Con qué numero va?

-Los números no los tengo en la cabeza, pero ella está entre los cinco primeros.

¿También convocaron a Valeria Valer, hija del fallecido general Juan Valer, quien lideró la Operación Chavín de Huantar?

-Sí. Valeria es una mujer joven, emprendedora, que será un gran aporte porque conoce mucho el tema de seguridad ciudadana.