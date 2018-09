El candidato a la Alcaldía de Lima Diethell Columbus ( Fuerza Popular) rechazó la posibilidad de renunciar a las Elecciones Regionales y Municipales 2018 , debido a la baja intención de voto que registra en los sondeos.

Columbus aseguró que no dará un paso al costado porque ello “sería ofender al ciudadano que confía” en sus propuestas.

“No renunciaré por una cuestión muy sencilla: hay mucha gente que apuesta por nuestro proyecto de ciudad. Retirarme sería ofender al ciudadano que confía en nosotros”, sostuvo en diálogo con la Agencia Andina.

Columbus dijo que ““no arruga, ni se achica” frente a su situación y que ello lo motiva más a enfrentar la problemática de la ciudad.

Además, insistió en que todas las propuestas que figuran en su plan de gobierno “son cien por ciento reales” y precisó que “están listas” para ser implementadas.

Asimismo, explicó que para el último mes de campaña, “de manera franciscana” detallará sus propuestas hablando con el ciudadano de a pie.

“Esa es nuestra metodología de trabajo, no quiero y no pienso invertir millones porque una campaña no me llama a hacer ese tipo de gasto”, manifestó.