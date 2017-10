Diethell Columbus Murata: "Censo fue un fracaso, fue mal planificado"

La responsabilidad de los múltiples problemas y hasta atrocidades cometidas durante el censo, el último domingo, escala hasta la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Esta es la opinión de Diethell Columbus.

En general, ¿cuál es el balance del censo?

Ha sido un fracaso desde diversas perspectivas. Por ejemplo, fue mal planificado porque hubo lugares que no fueron cubiertos. Hay edificios en los que fueron censados unos pisos y otros no.

El INEI dijo que no fue censado solo el 2% o 3% de las viviendas del país, pero las cifras no parecen ajustarse a la realidad.

(Risas). Para empezar, no sé en función de qué el INEI está haciendo ese cálculo si todavía no han terminado de procesar toda la data del censo. En todo caso, la percepción es que la cifra es mucho mayor. Independientemente de la falta de previsión, están las respuestas –por lo menos– ingeniosas del jefe del INEI.

¿Cuáles?

Decir que no se pudo prever la cantidad de empadronadores porque en Lima el crecimiento vertical ha sido abrumador. Eso es un disparate. ¿El jefe del INEI vive en una cueva donde no hay edificios? El crecimiento vertical viene de hace 30 años. Eso revela que este censo fue improvisado.

La primera ministra, Mercedes Aráoz, dijo que hubo errores logísticos “bastante insólitos”. ¿Debe quitarle la confianza al jefe del INEI?

El señor no debería renunciar, lo deberían cesar del cargo. Nos hemos enterado de varias situaciones anómalas, como los convenios con la UCV o la Telesup, en los que el INEI se compromete a darles la data censal a dos organizaciones privadas cuyos propietarios son candidatos políticos. Estas empresas tendrán un doble beneficio: van a tener un beneficio tributario y se les está permitiendo poner su marca, su merchandising censal. Si le sumas que se le va a entregar la data censal, bueno, qué suertudo es César Acuña.

A pesar de que el INEI ha dicho que la data será pública, el convenio dice otra cosa.

Al señor del INEI ya no le creo nada. Si la data es pública, ¿entonces para qué se comprometen a otra cosa en un convenio?

¿Tampoco le cree a la universidad cuando señala que los datos del censo iban a ser usados con fines únicamente académicos?

Por favor, eso es como la propaganda de Acuña por todo el país diciendo “mi labor es la educación”. ¿Cuál sería el fin académico para que la empresa de un candidato a la presidencia tenga la data de todos los peruanos (o de los que fueron censados)?

Decía usted que el censo, más que una actividad cívica, sirvió para fines políticos.

Claro. Algunos van a decir que la UCV es distinta de Acuña. Yo no considero eso, porque la empresa de un candidato sirve de plataforma política. Pero si sacas a Acuña y a la Telesup, pues en Miraflores había gorros del censo con el nombre de un ex candidato del ppkausismo, Alexander von Ehren. En Trujillo, un ex candidato a las municipales dio polos con su nombre. Entonces, ¿la finalidad del censo era obtener información demográfica o era una actividad proselitista?

¿Qué cree que sucederá con las cifras que se obtuvieron tras el censo? ¿Servirán como dato estadístico o, más bien, distorsionarán la realidad?

Hay un doble perjuicio: la data censal no va a ser fidedigna y el Estado ha hecho una erogación de gastos públicos que, si el censo no sirve, ocasiona un perjuicio económico para el Estado. Algunos van a decir que el censo fue un éxito, como el congresista Gino Costa. Bueno, no sé qué será para él “éxito”. A lo mejor desde el helicóptero desde el que han estado fiscalizando el censo, les ha parecido un éxito porque veían las calles vacías. Fiscalizar el censo desde las nubes ya da cuenta de qué tan mal estamos.

Lo más lamentable del censo fue la violación a una empadronadora y lo que dice su hermano, que gente del INEI le ofreció S/1,000 para que no denuncie.

La violación a esta censadora demuestra lo mal que estamos como sociedad. Además, de comprobarse que el INEI trató de diluir este hecho atroz para que su imagen no se vea perjudicada, es inaceptable.

¿Todos los problemas conversados hasta aquí hallan como único responsable al jefe del INEI o puede escalar a alguna otra autoridad?

En estos temas legales siempre hay dos tipos de responsabilidad: la de quien debió realizar bien la labor y la de quien debió supervisar la labor de este funcionario. El censo es un tema de trascendencia nacional y, si sumas todos los problemas que hubo, este paquete sobrepasa al INEI. Entiendo que el convenio con la UCV es de marzo. El jefe del INEI debe haberle informado a alguien del convenio y, en este caso, ese alguien debió ser la PCM.

¿La premier Aráoz debió haber sabido del convenio?

No sé si Aráoz, porque los convenios fueron firmados en la época en que Fernando Zavala era premier. O el jefe del INEI reportó a la PCM y a ellos no les pareció esto nada malo y ello generaría una responsabilidad por omisión de la PCM, o el jefe del INEI lo hizo solo y nadie lo fiscalizó, lo que demostraría que a la PCM se le escapan las tortugas. Entonces, sea por una o por otra, igual hubo responsabilidad de la PCM y tiene que responder.

Autoficha

- “Soy abogado, especialista en gestión pública. Tengo estudios de maestría en Solución de Conflictos Sociales. Soy docente de la Facultad de Derecho de la USMP, director ejecutivo del Instituto Peruano de Estudios Gubernamentales y Sociales, y columnista de Perú21”.



- “Se nota que no ha habido organización porque si vas a hacer un censo, lo mínimo que tienes que asegurar es el tema logístico. Tanta falta de preparación hubo que han tenido que recurrir a empresas privadas y a posibles candidatos electorales”.



- “Que candidatos auspicien un censo es ayudar la candidatura de algunos en detrimento de otros. Es por eso que los políticos a los que no han auspiciado también reclaman, porque, dime tú, qué candidato no va a querer tener acceso a todas las casas para posicionar su marca”.