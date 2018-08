Diethell Columbus: “Evitaré que les roben a vecinos”

Hoy en Perú21 iniciamos entrevistas a los candidatos a la Alcaldía de Lima. Lea y decida bien. En esta primera edición tenemos a Diethell Columbus, de Fuerza Popular (FP), quien asegura haberle pedido a Keiko Fujimori que lo acompañe en la campaña, pero que aún no recibe una respuesta positiva.

Falta cada vez menos para la elección y en las encuestas no está muy bien. ¿Han diseñado una estrategia en FP para cambiar la tendencia?

Mira, la estrategia de la campaña es sencilla: hablarle al vecino cuáles son nuestras propuestas, cómo se van a hacer, cómo las vamos a financiar y cómo rendir cuentas. Esa estrategia no va a cambiar. Quizá el problema con las encuestas es cómo la mayoría de candidatos ha masificado el humo que vende a través de inundar de publicidad la ciudad.

Pero también hay paneles suyos con candidatos distritales en las calles.

Sí, pero esa es la inversión que están haciendo los candidatos distritales, pero de la campaña central debemos tener en todo Lima Metropolitana, exagerando, 100 panelitos y otros más de Ponja Sabe que están por ahí, en la vía pública.

¿Eso sucede porque el partido no está apoyando?

No, nosotros hemos decidido que la nuestra sea una campaña franciscana porque estamos convencidos que todas las campañas deben ser así, debe ser un debate en donde el vecino se convenza de la propuesta en función de la explicación del candidato. (…) Lo principal de una campaña es la propuesta, de ahí viene la trayectoria del candidato, 16 años de experiencia municipal, no tengo procesos de corrupción ni nada que se le parezca…

La experiencia del partido también cuenta.

El partido también y, Fuerza Popular (FP), es un partido grande, que tiene presencia en todo el país.

Un partido que preside un Congreso desprestigiado, cuya lideresa tiene una desaprobación gigante, que va en aumento...

Pero, a ver, si tú me hablas de un tema de encuestas yo te hablo de un tema de realidad que veo en la calle. Es una realidad cuando el vecino se me acerca y me dice ‘Diethell, estás donde no ha venido ningún candidato, ninguna autoridad’.

¿Las encuestas no reflejan la realidad?

Son percepciones, y las percepciones son volátiles, fluctuantes.

Percepciones de quienes van a votar.

Sí, pero de acá al 7 de octubre los vecinos van a estar convencidos de que la propuesta de FP, de Diethell Columbus, es la más adecuada para solucionar los problemas de Lima.

¿No cree que su mala tendencia en las encuestas es producto de que representa a FP?

No, estoy convencido que vamos a ganar porque, más allá de percepciones o del partido, el vecino va a votar por quien va a dirigir los destinos de la capital, en este caso por mí, (…) porque cuando tú eres candidato, lo eres de una agrupación política, pero una vez que asumes la alcaldía eres el alcalde de todos los limeños y ahí no tiene nada que ver el color político.

¿De ser elegido alcalde, Keiko Fujimori no tendrá ninguna injerencia en las decisiones que tome como alcalde?

No, porque el alcalde voy a ser yo. Si bien es cierto en alguna oportunidad puede ser que yo le pida consejo en algo, y no me cabe la duda que lo haré porque ella tiene mucha más experiencia política que yo, eso no quiere decir que la decisión vaya a ser tomada por alguien distinto a mí.

¿Qué propone para descongestionar el tráfico, sobre la semaforización…?

Semaforización inteligente, inmediato y súper importante. Para eso no vamos a traer expertos de la NASA, serán los de la UNI que ya han desarrollado un chip para transformar los semáforos en inteligentes.

¿Todos los semáforos de Lima serían inteligentes?

Sí, todas las intersecciones que están semaforizadas van a tener semáforos inteligentes, y las que no están semaforizadas se terminarán semaforizando.

¿En cuánto tiempo?

Nos demorará, en la exageración, tres meses. Si hay que hacer alguna compra de semáforos en vías no semaforizadas, bueno, los plazos van a depender de la cuantía del proceso.

¿Cuántos semáforos faltan?

Tenemos por lo menos 1,000 intersecciones que están semaforizadas, yo creo que faltaría todavía un 10% más dentro de la competencia de Lima.

¿Cuánto costaría cambiar los semáforos y poner los que faltan?

Mira, dos diarios de circulación nacional le hicieron una entrevista a los ingenieros de la UNI y cada chip vale US$7. Entonces, es US$7 por el número de semáforos, no es una inversión cuantiosa.

Pero usted está confiando al 100% en la entrevista que le hicieron a esos ingenieros.

No, porque también he estado averiguando y sí se puede hacer. Pero, mira, más allá del procedimiento también es la voluntad política de querer hacerlo. A veces pienso que soluciones sencillas como esta no las hacen porque no te permiten robar, sacar coima, cutra, diezmo. A mí no me interesa ese tipo de cochinadas.

¿Qué hacer con el tráfico?

A ver, todo el mundo dice ‘tenemos muchos autos’, y es verdad, el parque automotor de Lima ha crecido mucho.

¿Hay una estadística de cuántos carros circulan en Lima?

Son varios millones pero ahorita no tengo el número exacto en la cabeza. El tema no es que haya tantos autos sino que la calidad del transporte público es mala. Si tú sales en tu auto privado es porque no te sientes cómodo o seguro en el transporte público. Si le damos transporte público, de calidad y seguro al vecino de la capital, va a dejar su auto en la casa. ¿Pero dar transporte de calidad y seguro es lo único que necesita la capital? No, porque también es cierto que tenemos un déficit de infraestructura vial. Si tú vas por Miotta, en SJM, por los cráteres que hay en las pistas eso más parece una zona de guerra.

¿En cuánto tiempo se pueden tapar esos huecos?

No es taparlo, en algunos casos es recapear toda la pista, que además te saldría más barato. Si uno es eficiente en hacer el expediente técnico, se puede hacer en 6 meses. Soluciones y dinero hay, la cuestión es la poca voluntad de hacer obras significativas para el vecino. Yo me comprometo a evitar que les sigan robando a los vecinos por servicios que no le prestan. El vecino paga por parques que son pampones de tierra, paga por 100 serenos pero hay 50, paga por recojo de basura pero en los distritos de la periferia ves montañas de basura.

¿Cuándo podríamos tener las calles sin basura?

Eso es casi inmediato, los alcaldes distritales lo van a tener que hacer sí o sí, o tendrán que enfrentar, además de la fiscalización de Lima, los procesos penales que se les van a iniciar.

¿Y los buzones sin tapa?

En ese tema vamos a ponerle las cosas en claro a Sedapal para que cumpla su labor.

¿Y el alcalde qué hará?

Tenemos que hacer que Sedapal se encargue, porque tampoco es decir ‘voy a ejecutar la labor de otra entidad’. Pero, mira, también hablemos de seguridad. Propongo habilitar fiscalías en todos los distritos. ¿Novedad? No, la Fiscalía tiene reglamentado este tema hace tres años. Otra propuesta es cámara de videovigilancia en todo medio de transporte. ¿Es una novedad? Tampoco, en el 2015 se reglamentó en un decreto legislativo.

Habría que comprar cámaras.

Esa es una obligación de quien presta el servicio de transporte público. Yo me voy a encargar de que eso sea una realidad a partir de enero y así evitaremos que pasen incidentes como el de esta chica Ágreda. Hoy el Gobierno nacional ha dejado de lado sus obligaciones. (…) El ciudadano está esperanzado en los candidatos porque sabe que el Poder Ejecutivo no está haciendo nada. ¿Tú has escuchado en estos últimos tiempos alguna propuesta del Ejecutivo para solucionar el problema de la inseguridad en la capital? No.

Keiko Fujimori publicó un video en el que no plantea ninguna solución para los problemas del país y tiene una gran mayoría en el Congreso.

Sí, pero la inseguridad no depende del Congreso, depende del Ministerio del Interior. Lo más gracioso es que la Policía arriesga su vida todos los días para poder poner algo de seguridad, pero no es la única que tiene que chambear, se necesitan políticas públicas claras. La campaña municipal está ayudando a desnudar una realidad que no podemos soslayar, que el vecino de la capital está esperanzado en mi chamba como alcalde de Lima porque sabe que del Ejecutivo no se puede esperar nada.

¿Habrá algún momento de la campaña en el que evaluará el retiro de su candidatura?

No, sería defraudar a todos aquellos vecinos que me han dicho que van a votar por mí. Yo no le corro a los retos. Tengo la firma decisión de que voy a cambiar Lima, y si tú tienes esa convicción no puedes estar en esas posiciones gelatinosas de que ‘si no estoy bien en las encuestas, me retiro’, para eso está Reggiardo que se retiró en el 2016.

¿Cuándo veremos a Keiko Fujimori caminando a su lado, haciendo campaña?

De acuerdo a la agenda que tenga Keiko.

Pero su agenda es dedicarse a la bancada y a su partido, nada más.

No, Keiko es la líder de un partido. Yo, en lo personal, y con el respeto que le tengo a Keiko, más allá del cariño personal, creo que quien quiere ser autoridad tiene que convencer al ciudadano por su propuesta y por lo que es.

¿Espera que lo acompañe en sus caminatas?

Pero ya he estado con ella en más de una oportunidad. Mira, en el lanzamiento de la campaña…

Esa fue la única vez.

Pero me he reunido con ella varias veces en las que se lo he pedido.

¿Le ha pedido a Keiko que lo acompañe a hacer campaña?

Sí, le hemos dicho ‘hay que ver en qué momento tu agenda te permite que tengamos una actividad’, pero hasta el momento no se ha dado. Pero, más allá de si Keiko me acompaña o no, quiero decirle a los candidatos que de una vez debatamos. Debate municipal ya.

FICHA

- Según la hoja de vida que Columbus envió al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), tiene 37 años, es abogado de la U. Villarreal, con especialización en Solución de Conflictos en la U. San Martín. No registra ninguna sentencia.



- Militó en el Partido Popular Cristiano (PPC), con el que postuló sin éxito en 2014 al cargo de regidor distrital de Pueblo Libre. Renunció a su afiliación en 2013.