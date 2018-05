Diethell Columbus: "Claro que me inscribiré en Fuerza Popular"

De técnico a político, de independiente a fujimorista. Diethell Columbus , asiduo invitado en medios de comunicación para comentar la coyuntura política, fue presentado ayer como el único precandidato a la Alcaldía de Lima de Fuerza Popular (FP). Esta es su primera entrevista con ese rótulo.

¿Por qué cruzar la línea?

Analizando los problemas de la política, uno de esos era la falta de compromiso de la ciudadanía con la política y con sacar adelante los proyectos políticos. En esa línea, decidí aceptar la invitación de FP. Para impulsar el cambio en Lima se tiene que participar en política.

¿Cómo llegó la invitación?

Rumores había por todos lados, pero eran rumores. Yo acepté la invitación de FP hace meses para trabajar con las bases del partido viendo el tema de capacitación.

¿Lo invitaron antes o después? Su última charla de capacitación fue hace poco.

No hace tan poco, fue como 20 días atrás. La invitación formal habrá sido hace menos de una semana. Cuando la señora Fujimori me la planteó, acepté inmediatamente porque estoy convencido de que necesitamos un cambio generacional en la política. Soy joven, tengo 37 años, quiero a mi ciudad, y tengo 16 años de experiencia municipal. Yo me pregunté por qué no aportar mi experiencia en beneficio de la ciudad.

¿Y no se preguntó por qué en FP, uno de los partidos con más representación nacional, elegían a un invitado y no a un militante?

Claro que sí, pero yo quiero ser egoísta con la respuesta. Creo que dentro de las opciones que barajó el partido, mi ventaja fue mi experiencia municipal y la transparencia con la que siempre me he manejado. Yo no te voy a decir las cosas que quieres escuchar; te voy a decir las cosas tal como pienso.

¿Aun teniendo que criticar un aspecto del partido?

¿Y por qué no? Yo ya he criticado duramente algunas cosas de FP.

¿Piensa militar en FP?

Claro que sí.

¿Ya está en ese proceso?

Lo que pasa es que tienes que cumplir con ciertos procedimientos. Cuando estos se cumplan, y pase las evaluaciones que cualquier persona que quiera militar en cualquier partido tiene que pasar, claro que me voy a inscribir.

¿Más allá del resultado electoral, usted será un fujimorista?

Voy a ser miembro de FP.

Los miembros de FP son fujimoristas, así como los del Apra son apristas...

Si lo quieres generalizar así, sí.

¿Será fujimorista?

A ver, la institución política es FP, y es indudable que su raíz nace en los 90 con el fujimorismo. Entonces, si me permiten militar en FP, es porque, después de conocer las bases, de interactuar con la militancia, con los dirigentes del partido, conversando bastante con la señora Fujimori, me siento identificado con su visión programática del país.

Dice que no tendrá problemas en criticar un aspecto del partido. FP es una agrupación cuya lideresa está investigada por lavado de activos y cuyos congresistas, varios de ellos, están seriamente cuestionamos. ¿Cuál es su crítica a esa realidad del partido?

Mira, lo que me mencionas no tiene que ver con la campaña...

Pero es el partido al que va a representar ahora.

Sí, pero estas son actividades congresales. En cuanto a las investigaciones, creo que deben seguir y la justicia tendrá que determinar si hay algún tipo de responsabilidad. Ojalá que la justicia no nos tenga en una especie de suspenso durante años sin llegar a una conclusión, porque tiene que tomar en consideración la honra de las personas.

¿Cree que la justicia ha perjudicado la imagen de Keiko?

Lo que creo es que la justicia tiene que seguir los conductos regulares. Confío que van a terminar archivando las acusaciones que existen contra ella.

Varios partidos, entre ellos FP, están en el ojo de la tormenta por el financiamiento de sus campañas. ¿Qué medida tomará usted y su equipo para evitar la infiltración de dinero ilícito?

Para empezar, no se ha demostrado que haya habido infiltración de dinero ilícito en FP y estoy seguro de que no se va a demostrar. En el caso de la campaña de Lima, va a ser austera. Sobre el tema de la transparencia y fondos, vamos a cumplir escrupulosamente con todas las normas establecidas.

El Congreso modificó una norma para que los reportes de gastos sean presentados al finalizar la campaña. ¿Por transparencia, usted presentaría este informe a ONPE durante la campaña?

Mira, nuestra campaña va a ser una urna de cristal porque todos van a poder ver qué estamos haciendo. La información se va a oficializar como dice la norma, pero si alguien tuviese una duda de un aporte, me preguntan y siempre vamos a responder, no tenemos ningún temor.

Hay varios candidatos a Lima. ¿Qué lo diferencia?

16 años de experiencia municipal comprobada. Yo no vengo a improvisar cosas ni a atarantarte con propuestas alucinadas.

Varios de los candidatos son alcaldes distritales. También tienen amplia gestión municipal. ¿Qué tanto se puede diferenciar Ud. de ellos?

Yo empecé como practicante dentro de una municipalidad y he pasado por casi todos los puestos que existen allí. No llego a candidatear solo por una visión política sino también con un back up técnico. Nuestra candidatura es una mixtura entre una experiencia comprobada en la cancha y algo que le falta mucho a nuestra política: criterio para hacer las cosas.

Antes usted ya militó en el PPC. ¿En adelante, FP será el único partido por el que postule a un cargo de elección popular?

Yo espero que sí.

AUTOFICHA



- “Soy abogado por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Tengo estudios de maestría en Solución de Conflictos por la Universidad San Martín de Porres. Tengo postítulos en Gobernabilidad y Gerencia Política por la PUCP y GWU, y en Administración y Gestión Pública por el CAEN”.



- “El procedimiento de quiénes van a ser los candidatos (a regidores) de FP debe terminar a fines de la tercera semana de mayo, dentro de los plazos que te dan los organismos electorales. Hasta el momento, yo soy el único precandidato a la Alcaldía de Lima”.



- “El trabajo en el Instituto Peruano de Estudios Gubernamentales y Sociales, donde soy el director, no tiene nada que ver con la campaña. Es una organización que se dedica a fomentar buenas relaciones entre la ciudadanía y el sector público. Sin embargo, estoy pidiendo licencia mientras dura la campaña”.