Diego Mellado: "Para integrar OCDE debe haber voluntad política"

Esta semana se reunirán en París los miembros de la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos) para decidir, entre otras cosas, a qué países invitarán para integrar este selecto grupo. De los Estados que la conforman, 21 son parte de la Unión Europea (UE). El embajador representante del bloque en el Perú, Diego Mellado, nos explica en qué fase se encuentra nuestro país sobre esta pretensión, además de comentar sobre el acuerdo comercial, la Cumbre de las Américas y los resultados de la Visa Schengen.

¿En qué aspectos la UE apoya la intención del Perú de formar parte de la OCDE?

Desde hace poco tenemos un convenio por el cual financiamos el trabajo de la OCDE con el Perú. Los últimos dos, tres años, el Perú se ha lanzado en un programa país con la OCDE, en el que se revisaron una serie de políticas públicas y se hicieron recomendaciones. Se hizo un gran estudio de gobernanza pública, del funcionamiento de la administración pública de todos los niveles. Nosotros financiamos ese estudio y también estamos aportando fondos para que la OCDE venga a apoyar directamente al Perú.

¿El Perú avanzó en el cumplimiento de las recomendaciones de la OCDE?

Hay dos cosas. La primera es el proceso de reforma, que se está realizando y que hay que hacerlo de todas maneras, independientemente del proceso de la OCDE. La otra cosa es el proceso mismo de la OCDE. Ahí el Perú está pendiente de que se decida si va a ser invitado a ser candidato. Perú ya manifestó su interés de ingresar, pero el proceso de adhesión tiene dos etapas. Primero se recibe una invitación para ser candidato y luego se inicia el proceso de revisión de las reformas.

¿Cuándo tendremos noticias?

Esta semana hay una reunión muy importante en París, en la sede de la OCDE, donde se van a reunir los 35 miembros y van a tomar una decisión sobre qué países pueden ser invitados.

¿Se puede estimar un tiempo en el que el Perú ya integraría la OCDE?

Todavía no estamos ni en proceso de adhesión. Una vez que se reciba la invitación, que puede ser ahora o más tarde, se abre el proceso de adhesión. Si miramos el ejemplo de Colombia, que es país candidato, llevan cinco o seis años negociando y están bastante cerca. Otro país que está a punto de entrar es Lituania y le tomó dos años. Depende de la rapidez con la que se hagan las reformas y de la voluntad política.

En los informes de la OCDE se habla de integridad y lucha contra la corrupción. ¿Los problemas coyunturales del Perú en este aspecto influirán?

Es un tema muy importante, pero lo que se está evaluando no es un momento determinado, si esta semana hubo o no un escándalo equis. Lo que se está evaluando es el contexto global, las reformas, la voluntad política, la transparencia.

¿Todo ello no se ha estancado por la crisis política?

Sin ir más lejos, esta semana será en Lima la Cumbre de las Américas y el tema que ha puesto sobre la mesa el Perú es el de la gobernanza, la gobernabilidad y la corrupción. La lucha contra la corrupción es una política que ha continuado en el Perú en los últimos años, independientemente de quien ha estado en el poder; por lo tanto, se ve un interés a nivel político, una coherencia. Otra cosa que me llama la atención aquí es el nivel de transparencia. Todos los poderes del Estado hablando abiertamente del problema de la corrupción, no es un tabú, hay una toma de conciencia de que el problema existe y que hay que buscar soluciones.

¿Cómo el acuerdo comercial del Perú con la UE ayudará al país a integrar la OCDE?

El acuerdo tiene ya cinco años, con el Perú tenemos un diálogo permanente sobre diferentes políticas públicas, como apertura comercial, regulación económica, derecho a la competencia, propiedad intelectual, políticas de protección del medio ambiente, de defensa del derecho de los trabajadores... Una serie de temas que son muy importantes dentro del marco de la OCDE. A fin de cuentas, se trata de un acercamiento entre las políticas europeas y las políticas que se aplican en el Perú.

Sobre el acuerdo comercial en sí, ¿han crecido las inversiones europeas en el Perú o las exportaciones hacia allá?

En estos cinco años el comercio ha oscilado, subió y bajó. Hoy tenemos un comercio en alza. Lo importante es que se ha generado una mayor diversificación; es decir, hay productos que no se exportaban a la UE hace cinco años y ahora sí se están exportando, como las paltas, mangos o el cacao, el café. Luego también, dato importante, hay un superávit en favor del Perú. Tenemos un volumen de negocio de unos US$11,500 millones, y hay unos US$1,500 millones de superávit del Perú. Es decir, el Perú exporta más a la UE de lo que importa. No hay otro socio comercial que tenga ese beneficio para Perú.

A propósito de la Cumbre de las Américas, el Perú decidió retirar la invitación del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. ¿La UE respalda al Perú ello?

Nosotros somos invitados especiales de la Cumbre y vamos a ir. En lo que se refiere a Venezuela, la UE también ha adoptado sanciones contra algunas figuras del régimen, hemos sido muy críticos y hemos dicho que no se están respetando los estándares básicos de la democracia y que hay una crisis humanitaria muy grave. Lo que está haciendo el Perú es muy interesante. Un grupo de parlamentarios europeos que estuvieron aquí hace pocos meses dijeron que fue una decisión muy acertada la del Perú.

¿Cuál es el balance de la Visa Schengen? Hubo un aumento de viajes a la zona europea.

Efectivamente, el acuerdo va a cumplir dos años y ha habido un incremento de entre 30% y 40% de las visitas de peruanos. Es un sistema que funciona bien, que permite la modernización de los documentos de viaje en el Perú y que ha mejorado mucho la imagen de la UE en el Perú.

AUTOFICHA



- “Soy español, pero represento a la Unión Europea (UE). Esta es la primera vez que la UE tiene un representante español, siempre han sido de otras nacionalidades. Estoy aquí desde hace seis meses, el periodo es cuatro años. Estaré aquí hasta la celebración del bicentenario, en 2021”.



- “Llevo más de 20 años trabajando para la UE, pero he sido abogado anteriormente. Trabajaba en el sector privado, en el área de negocios y en el sector comercial. He trabajado bastante en el Oriente Medio, mi pasión siempre ha sido el mundo árabe y musulmán”.



- “Estoy encantado de venir a América Latina. Es un cambio bastante grande, pero está bien cambiar. Esa es una de las ventajas de la profesión, el pasar de una región a otra. Aquí me siento muy bien, antes visité el Perú hace años, pero no me quedé a vivir. Además, conozco poco los países de esta región”.