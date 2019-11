El gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), Diego Macera, afirmó esta mañana a Perú21 que las responsabilidades por la falta de transparencia en los aportes de algunos empresarios a campañas políticas, puesta al descubierto en las últimas semanas, deberían individualizarse y no atribuirse a los gremios en general.

“No es el sector privado, así como no es el sector político o el sector de periodistas o de profesores. Aquí es una responsabilidad individual, no metamos a todos en la misma bolsa; le hacemos un flaco servicio a la democracia y la institucionalidad. Hay que identificar a los responsables y sancionarlos en función a su nivel de incumplimiento de la ley y veremos en el sector gremial cómo nos organizamos para que esto no vuelva a ocurrir, (…) qué reglas podemos poner, qué medidas podemos tomar para que estos temas no vuelvan a ocurrir”, comentó.

“Sería muy cauto en asignar culpa al sector empresarial, incluso hay que separar a las personas de la empresa, no es lo mismo el dueño o accionista o el gerente general que los dos mil trabajadores, hay que separar culpas”, prosiguió.

En diálogo con este diario en Paracas, donde se lleva a cabo la Conferencia Anual de Ejecutivos CADE 2019, Macera se pronunció también sobre el clima de convulsión social que se ha extendido a diversos países de la región como Chile y Ecuador.

Al respecto, comentó que es “poco probable” que esta situación se extienda a nuestro país porque, dijo, el clima de tensión ha bajado tras la disolución del Congreso.

DECRETOS DE URGENCIA

En otro pasaje de la entrevista, el experto se pronunció sobre la dación de diversos decretos de urgencia de parte del Ejecutivo y sostuvo que hasta el momento estos no han generado mayor sorpresa pues muchas de las normas ya estaban en el Parlamento para su aprobación como la ley de control de fusiones o de medicamentos

“Si lo miras como un paquete hay algunas cosas buenas o malas pero es difícil argumentar que ha sido favorable la lista de decretos de urgencia para la inversión privada. En un período de transición es bien difícil sacar la gran reforma laboral o la reforma educativa porque no te corresponde, tienes que administrar el Estado. No creo en el: ‘aprovechemos que no hay Congreso para sacarlo’ porque eso erosiona la institucionalidad”, acotó.