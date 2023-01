Diego Macera señala que la economía peruana, pese a la crisis interna, sigue siendo “sumamente sólida”. También remarca que hay condiciones para que el año que inicia sea uno “relativamente bueno” para el Perú.

¿Qué les espera a los peruanos este 2023 en materia económica?

En todo el mundo, el 2023 se espera que sea más complicado de lo que fue el 2022. Hay tres riesgos centrales; uno de ellos es lo que vaya a pasar con la economía de China. El segundo es la inflación, y el tercero es la guerra entre Rusia y Ucrania. Durante el 2023, las principales economías del mundo van a estar creciendo más o menos la mitad de lo que crecieron en promedio en los últimos 20 años (...). Es un año un poco más retador del que hemos tenido, y de lo que hemos estado acostumbrados en las últimas dos décadas. En ese contexto, el Perú entra con problemas internos, pero puedo pecar un poco de optimista o ingenuo y pensar que puede haber condiciones para que el 2023 sea un año relativamente bueno para el Perú, siempre que el Ejecutivo y el Congreso se manejen adecuadamente y baje la tensión social. Ojalá podamos tener en 2023 una suerte de efecto resorte, aunque sea uno pequeño, motivado por el rebote de confianza y estabilidad que no hemos tenido.





El MEF presentó el programa Con Punche Perú. ¿En qué medida aporta soluciones?

Siempre es mejor tener el plan a no tenerlo. Es saludable tener una suerte de hoja de ruta con objetivos concretos que se quieren lograr durante esta administración. Es positivo que hoy tengamos al ministro Contreras liderando la institución, es una persona competente y conoce muy bien el sector. Rescato alguno de los puntos que se han planteado en el plan. El destrabe de obras –son más de 2,000 obras que tienes ahí paralizadas– se ha intentado antes, ojalá que se pueda tener mayor éxito ahora. Vale la pena también destacar la mención a una serie de proyectos mineros que, por diversos motivos, no han avanzado como se hubiese querido. Unos US$10,000 millones de inversión minera que podrían seguir avanzando. Con un cobre a US$3.8 la libra, es un despropósito no estar apurando los proyectos mineros. Las regiones que tienen más que ganar son Cajamarca y Apurímac, pero cómo se transforma ese potencial en calidad de vida depende de las autoridades regionales y locales. Lo otro que hay que destacar es ese impulso a Chavimochic y Majes para que puedan dar una ampliación a la frontera agrícola. Ojalá que haya voluntad política para empujar algunos de los proyectos e ideas que se han desarrollado en este plan Con Punche Perú. Muchas veces, lamentablemente, lo que se ve es que se pueden quedar en un listado de buenas intenciones.





¿Cómo impulsar la minería en las regiones donde el discurso radical contra la inversión viene calando?

Lo primero era tener resultados adecuados en las elecciones subnacionales, porque hay que tener en cuenta que se elige a quienes van a terminar ejecutando entre 60% y 70% del presupuesto para inversión pública a nivel nacional. Luego hay tres tareas fundamentales: mejorar la comunicación, porque se ha dejado, mucho tiempo, que avancen narrativas a veces malintencionadas y que han contribuido a deslegitimar a la actividad minera. Hay un componente que tiene que pasar por sacar a las mafias o a los interesados que se aprovechan de circunstancias de conflictividad para impulsar agendas ilegales (contra la minería). Lo tercero es un tema un poco más de largo plazo, que es cómo transformamos este dinamismo único que trae la minería en mejoras concretas para la calidad de vida de la población, de modo que se pueda ver actividad minera dinámica que mueve la economía y a la vez hacer sentir los beneficios a los ciudadanos.





¿Hay empresarios ahora con confianza en invertir en el Perú?

Hay una buena oportunidad para retomar indicadores de confianza. El Perú sigue siendo una economía sumamente sólida. El promedio de inflación, por ejemplo, de América Latina, está en el doble que la nuestra; todavía estamos en una inflación relativamente alta, 8%, pero la inflación de América Latina está más cerca del 15%. Economías grandes, Brasil, Colombia Chile y México, tienen tasas de referencia que están por encima del 10%. Nosotros estamos en siete y medio. En general, si uno mira la parte macroeconómica, el Perú está en una mejor posición que el resto de los países de la región. Lógicamente, estas fortalezas tampoco son infinitas, hay que saber cuidarlas.

“Uno de los puntos que debemos tocar más es cómo generamos más empleo adecuado y formal dentro de empresas que ya tienen las condiciones para dar ingresos adecuados (...). Lamentablemente, en el último año, hemos ido en el camino opuesto”, refirió Macera.

“Hubo mucho deterioro en muchos sectores en el gobierno pasado. Recomponer no va a ser fácil; es algo que entiendo que se está tratando ahora. Es vital para continuar con una senda de desarrollo en los siguientes años. Si no tenemos un sector público, una burocracia competente y honesta, esto no va a ningún lado”, agregó.

