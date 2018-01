Diego García-Sayán: "Corte IDH podría objetar el indulto a Fujimori"

En medio de la discusión sobre la legitimidad del indulto humanitario otorgado a Alberto Fujimori , Diego García-Sayán asegura que “en un Estado democrático el poder absoluto no existe”, por lo que todas las decisiones, incluidas las del presidente de la República, “pueden ser sometidas a distintas formas de control”. Recuerda que, en 2011, el Tribunal Constitucional (TC) anuló el indulto humanitario a José Enrique Crousillat “por una consideración con semejanza a lo que ocurre hoy porque el dictamen de la condición médica que se alegó no era el correcto”. Cree que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ( Corte IDH ) puede anular la gracia concedida a Fujimori.

¿La Corte IDH puede anular el indulto a Fujimori?

De acuerdo con lo que está en la Constitución, que la señora Mercedes Aráoz parece haber olvidado, el Perú es parte de tratados de derechos humanos y cumple sus compromisos y obligaciones. Es clarísimo que un indulto puede quedar sin efecto por los tribunales. Lo que está haciéndose en la Corte IDH es introducir el indulto en el proceso de supervisión de cumplimiento de dos sentencias que dictó la corte, la de Barrios Altos y la de La Cantuta.

es lo que se verá en la audiencia del 2 de febrero?

Así es. Durante todos estos años han llegado muchos casos sobre amnistías que invariablemente han sido resueltas dejándolas sin efecto, pero no ha llegado ninguna materia donde la sustancia sea el indulto, de manera que ahí habrá que ver cuáles son los argumentos que se den de lado y lado.

¿Qué tiempo le tomaría a la Corte IDH resolver este caso?

No es una cosa que demore mucho. Se resuelve en semanas, o dos o tres meses después de la audiencia.

¿Cuáles serían los puntos en discusión?

Me imagino que uno de ellos será si el indulto es humanitario o no. Si se puede demostrar en el proceso que este es un indulto político disfrazado de humanitario, la Corte podría alegar que esta es una forma de evitar el cumplimiento de una sentencia válidamente dictada por los tribunales.

¿La Corte evalúa también el contexto en el que fue tomada la decisión?

Claro, la Corte tiene que resolver sobre la base de los elementos de juicio y la información que le aportan las partes. A la Corte no le toca hacer su propia investigación. Lo que vino después del indulto ha hecho que sea contundente que las razones y las explicaciones del gobierno fueron de naturaleza política y no atendiendo la salud de Fujimori.

¿Cree que el indulto a Fujimori debe ser anulado?

No sé si la palabra es anulado, ya la Corte verá qué es lo que hay. Yo tampoco quiero decir mucho porque dirán que estoy alegando indirectamente sobre la Corte. Debo decir que la Corte en ningún momento tomó una decisión sobre un titular de un medio de comunicación o lo que diga un ex presidente de la Corte IDH.

En mayo de 2017, usted declaró a Caretas que la Corte no objetaría un indulto a Fujimori.

No, yo lo que dije es que la Corte no se había pronunciado sobre la validez o no de los indultos como elemento violador de los derechos humanos. La Corte resuelve los casos que le llegan y nunca le ha llegado un caso de indulto.

¿Sí podría la Corte objetar un indulto humanitario?

Por supuesto que podría objetar y será interesante ver cómo se presentan los hechos por las partes. La Corte, estoy complemente seguro, llegará a la audiencia sin ninguna preconcepción.

¿Qué opina de que la premier Aráoz dijera que había que hacer caso a nuestra Constitución sobre los compromisos internacionales del Perú?

A mí me parece aterradora esa declaración. Demuestra el desconocimiento de la Constitución y es preocupante porque es exactamente el mismo discurso que sostienen los gobiernos autoritarios. En el Perú, ese mensaje lo dejamos de oír cuando acabó el gobierno de Fujimori y en toda América del Sur el único gobierno que lo usó fue el de Chávez y Maduro en Venezuela.

¿Qué originaría desatender una decisión de la Corte IDH?

Yo no quiero ponerme en el escenario de una repetición de lo que ocurrió en la época de Fujimori en la que se buscó eliminar cualquier elemento de control y de supervisión internacional retirándose de la Corte IDH.

El gobierno anunció un “gabinete de la reconciliación”. ¿Qué es necesario para llegar a esa reconciliación?

Por lo que se están demorando en nombrar a los ministros, parece que no encuentran la forma de darle al gabinete ese membrete de reconciliación. Sectores sociales y políticos que respaldaron a PPK para su elección, que lo respaldaron en la vacancia exprés, tendrían que ser convocados en una idea de reconciliación nacional, pero se han cortado esos lazos, de manera que es bastante iluso pensar que el gabinete será de la reconciliación. Lo mínimo que podría esperar es que las voces confrontativas que tanto daño le están haciendo al propio PPK no estén en el gabinete.

¿Como quiénes?

Creo que un gabinete jefaturado por Mercedes Aráoz no sería gravitante para una reconciliación. Esta realpolitik de gobernar en un Estado democrático sin tener en cuenta el clima de la sociedad ha demostrado que suele terminar mal. Creo que la capacidad de autodemolición es tan espectacular que probablemente haya señales difíciles para los próximos meses.

¿Eso puede concluir en que PPK no culmine su mandato?

Es uno de los escenarios. Cuando se produce un colapso y desgaste tan severo de la credibilidad, la operatividad del gobierno para cumplir alguna de sus metas es tan tenue, y además no tienen mayoría en el Congreso, eso normalmente termina mal. PPK se ha quedado solo, sin sustento político y social, su palabra ha sido devaluada y eso afecta seriamente la capacidad de liderazgo.

AUTOFICHA



- “Soy abogado de la PUCP y realicé mis estudios de Ciencias Políticas en la Universidad de Texas. Fui ministro de Justicia (2000-2001) y ministro de Relaciones Exteriores (2001-2002). Presidí la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) del 1 de enero de 2010 al 1 de enero de 2014”.



- “No creo que alguien que está a favor de la democracia y los derechos humanos pueda cuestionar un indulto humanitario, incluyo en esto a Fujimori, pero habría que hacerlo bien, con una Junta Médica con especialistas de neutralidad, independencia y de calidad profesional”.



- “Creo que, en el mejor de los casos, el nuevo gabinete será de transición hacia otra cosa que vendría después, porque un gabinete que fuera fruto del consenso entre lo que le ha quedado a Kuczynski y el sector de Kenji Fujimori no podemos llamarlo de reconciliación nacional”.