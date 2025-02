Diego Bazán denuncia que Municipalidad de Trujillo pidió coima para reabrir Mall Aventura

El congresista por La Libertad Diego Bazán denunció este martes que funcionarios de la Municipalidad Provincial de Trujillo solicitaron un soborno de S/ 60,000 al Mall Aventura Plaza de esa provincia para reabrir su local en 2023.

El parlamentario se pronunció sobre la tragedia ocurrida en el Real Plaza de Trujillo, donde el colapso del techo del patio de comidas dejó a seis personas fallecidas y 99 heridos. Ante ello, negó que haya abogado por la reapertura del Real Plaza y recordó que pidió que se abra el Mall Aventura Plaza en 2023

"Se me ha señalado y se me ha involucrado como el que ha solicitado la apertura del centro comercial Real Plaza hace casi dos años, y quiero recordar que este es un tema totalmente aislado. Yo levanto la voz de protesta sobre el cierre que se dio debido al asesinato en el Mall Aventura Plaza Trujillo", indicó en RPP.

"Jamás, he presionado para que de alguna forma se abra algún centro comercial o que trate de favorecer a algún privado. Quiero recordar que nunca fue por Real Plaza. Fue por Mall Aventura Plaza", agregó.

El legislador recordó que el 23 de diciembre de 2023 un hombre fue asesinado en el centro comercial de trujillano Mall Aventura Plaza. Ante ello, la Municipalidad Provincial procedió a cerrar el recinto durante la gestión del entonces alcalde Arturo Fernández.

"Yo me manifesté porque cientos de trabajadores se comunicaron con nosotros indicándonos que la medida era arbitraria", dijo Bazán.

Asimismo, aseguró que "funcionarios del Mall Aventura Plaza" se comunicaron con él para denunciar que "se les estaba exigiendo decenas de miles de soles, 60 mil para ser exactos, para reabrir el centro comercial sin inspección técnica". El pedido ilícito, indicó, habría sido hecho por funcionarios de la Municipalidad de Trujillo.

"Sé que ahora los funcionarios no lo dirían porque los harían cómplices y yo lo dije públicamente. Nadie quería en ese momento declarar", aseveró.

Perú21 se comunicó con el parlamentario, quien indicó que el exalcalde de Trujillo, Arturo Fernández, "ha salido a decir que ha recibido presiones". "Yo nunca he llamado a Arturo Fernández, yo no tengo comunicación alguna con él, yo jamás lo he presionado y ningún congresista de La Libertad lo ha hecho porque he conversado con mis colegas", acotó.

El legislador consideró que el exburgomaestre busca "hacer escándalo, llamar la atención y victimizarse siendo un delincuente prófugo de la justicia".

Bazán expresó que tras la clausura del Mall Aventura Plaza, él abogó por su reapertura debido al pedido de los trabajadores: "Me citaron en mi despacho en mi oficina descentralizada que tengo algunos trabajadores a indicarme que se estaba vulnerando su derecho a trabajar, teniendo en cuenta que no era un tema de defensa civil por el que se les estaba cerrando".

Detalló que funcionarios del centro comercial, cuyos nombres evitó revelar debido a que no se lo autorizaron, le indicaron que los gerentes de seguridad ciudadana y defensa civil de la Municipalidad de Trujillo "estaban solicitando sobornos para abrir el centro comercial".

TEMOR A REPRESALIAS

El parlamentario de Renovación Popular afirmó que pidió los funcionarios del centro comercial hacer la denuncia respectiva. Sin embargo, indicaron que por temor a represalias no la harían.

"No se hizo la denuncia fiscal porque los testigos nunca quisieron declarar. Les pedí por favor que graben, que no paguen coimas, y me dijeron: 'Congresista, Lima no quiere que hagamos eso porque nos vamos a meter en un problema y vamos a tener represalias donde nos van a cerrar más tiempo el centro comercial'", narró.

Al ser consultado sobre si cree que se habría llegado a realizar el pago, Bazán señaló que "lo real es que se abrió el Mall Aventura Plaza luego de eso".

Cuando se le preguntó si su despacho o su bancada presentarían alguna iniciativa legislativa o propondrían que este caso se investigue en una comisión, el congresista señaló que por ahora "debemos esperar".

"Entiendo que existe un dolor profundo y lo que yo desde el inicio no he querido hacer es aprovecharme de esta circunstancia para tratar de sacar rédito político", expresó. Y agregó: "Lo que sí he hecho ha sido denunciar ahora, le he pedido a la procuradora general del Estado, que por supuesto proceda en la denuncia contra todos los funcionarios involucrados al respecto".

