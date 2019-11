El Poder Judicial dictó ocho meses de impedimento de salida contra el fiscal supremo Tomás Gálvez Villegas, quien es investigado por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho, patrocinio ilegal y organización criminal, por los vínculos que tendría con Los cuellos blancos.

En este caso también están siendo investigados el exjuez supremo César Hinostroza y el expresidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Orlando Velásquez.

Recordemos que la semana pasada, la defensa del fiscal supremo Tomás Gálvez dijo que es víctima de persecución.

“Soy absolutamente inocente. Estoy siendo víctima de persecución y por eso me he allanado a las medidas que la fiscalía solicite. Si la fiscalía cree que se debe dictar la medida (de impedimento de salida del país) para una mejor investigación, me someto, no tengo ningún inconveniente”, dijo el fiscal supremo.

#LoÚltimo. Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria impone impedimento de salida del país por ocho meses contra fiscal supremo Tomás Gálvez Villegas, investigado por tráfico de influencias, cohecho, patrocinio ilegal y organización criminal. https://t.co/sqHRZCPjxw pic.twitter.com/rnC7CF4Nkj — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) November 18, 2019

El pasado 8 de agosto, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declaró fundado el requerimiento fiscal de impedimento de salida del país por ocho meses contra Gálvez Villegas y el exintegrante del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Orlando Velásquez.

Ante ello, la defensa del fiscal supremo presentó un recurso de apelación al sostener que se vulneró el derecho del procesado al juez imparcial.

De igual modo, argumentó que no se detallaron los fundamentos para sostener que el fiscal supremo obstruiría la investigación o escaparía de la acción de la justicia.