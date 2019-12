El juez Juan Carlos Sánchez analizó ayer el pedido de la fiscal Geovana Mori para que se dicte impedimento de salida del país para el exministro de Economía, en el gobierno nacionalista, Luis Miguel Castilla por un plazo de 18 meses en el marco de la investigación que afronta por el presunto delito de colusión en el caso del Gasoducto Sur Peruano.

La audiencia estaba programada para hoy, pero debido a que el exministro compró pasajes para viajar a Estados Unidos en la madrugada de este sábado, el magistrado reprogramó la audiencia para ayer a las 8:30 p.m. A la medianoche, el juez aún no anunciaba su decisión.

Mori remarcó que Castilla no cuenta con arraigo en nuestro país ya que radica en el extranjero desde hace más de 35 años y trabaja como funcionario del BID en los Estados Unidos.

No obstante, la información más relevante que presentó para este caso es la declaración del aspirante a colaborador eficaz 03-2019 del 4 de diciembre sobre la injerencia del expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia a favor de Odebrecht.

Este aspirante contó que a fines de mayo de 2014, cuando estaba en marcha el proceso de licitación del Gasoducto Sur Peruano, en una reunión en el Ministerio de Economía, Castilla, quien era miembro del Consejo Directivo de Proinversión, le dijo a Carlos Paredes, entonces ministro de Transportes, que Humala y Heredia le habían indicado que Odebrecht debía ganar el concurso público.

“Castilla comentó que para Humala y Heredia el Gasoducto tenía que ser mostrado como la gran obra del Gobierno y que Odebrecht era la que garantizaba que se ejecute dentro de los plazos”, relató.

El aspirante añadió que Castilla impulsó que Edgar Ramírez Cadenillas sea elegido presidente del Comité Pro Seguridad Energética, entidad a cargo de la licitación del proyecto, pese a que en años anteriores asesoró a Odebrecht. “Castilla le pide a Paredes que votara a favor de la propuesta de Ramírez Cadenillas como presidente del comité. Este señor tenia vínculos con la empresa Odebrecht. No se hizo un control del conflicto de intereses”, señaló la fiscal Mori.

En respuesta, la defensa de Castilla negó que el exministro haya querido favorecer a la constructora brasileña y señaló que la declaración del aspirante aún no ha sido corroborada. “Jamás he favorecido ni he direccionado ningún proceso hacia ninguna empresa en absoluto”, dijo Castilla. Su defensa agregó que si le impiden salir del país, perderá su trabajo en el extranjero.