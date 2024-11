Dictamen de Ley MAPE se vería el martes en Comisión de Energía

El predictamen de la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE) podría estar listo este martes, para que en la sesión de la Comisión de Energía que se realizará ese día se pueda debatir y aprobar, y pueda ser sometido a votación en los plenos del miércoles o jueves.

Esto, para aprovechar que el ministro de Energía y Minas (Minem), Rómulo Mucho, que ha sido invitado para estar presente en esa sesión, pueda responder las dudas y los cuestionamientos de los integrantes de la comisión sobre la Ley MAPE, así como la prórroga de seis meses del Reinfo que propone su cartera.

El congresista de Renovación Popular, Esdras Medina, dijo a Perú21 que solicitará hoy al presidente de Comisión de Energía, Paul Gutiérrez, que en la sesión de mañana esté listo el predictamen de la Ley MAPE y pueda debatirse ese día.

“Si hay consenso, ese mismo día se podría votar y aprobar el dictamen. La protesta de los mineros informales, que están desde hace una semana en la avenida Abancay frente al Congreso, nos obliga a resolver este tema con urgencia”, indicó Medina.

En caso de que eso no ocurra, y el titular de la comisión no presente el predictamen de la Ley MAPE, la comisión podría sesionar de forma extraordinaria el viernes 29. Y es probable que, si eso pasa, no se pueda contar con la opinión del titular del Minem.

CENSURA

Esto, porque las dos mociones de censura contra él, presentadas por Fuerza Popular y Podemos, serían votadas en los plenos del miércoles o jueves. Y, de acuerdo al número de integrantes de las 11 bancadas que han firmado las mociones, pasarían de los 66 votos que se necesitan para censurarlo.

Según el congresista Medina, “no serviría de nada censurar” a Mucho porque dilataría aún más el problema, ya que el Ejecutivo tendría que elegir a un nuevo ministro y este tendría que empaparse de la nueva Ley Mape, mientras, el problema seguiría sin resolverse.

Mientras tanto, el asesor legal de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin-Perú), José Farfán, dijo a Perú21 que su gremio —uno de los organizadores de la movilización de los mineros informales— pide que el Reinfo se amplíe cinco años más. No le interesa que este registro sea usado también por las mafias criminales que operan en las zonas de minería ilegal.

SABÍA QUE

-Mineros ilegales bloquean en el sur. Al cierre de esta edición, la Panamericana Sur, a la altura de Ica y Arequipa, seguía bloqueada por tercer día, y se cancelaron viajes al sur del país.

-Renovación Popular pide ampliación del Reinfo. El proyecto de ley de la bancada celeste propone, al igual que el Gobierno, seis meses de ampliación del Reinfo.

Proyecto de ley de ampliación del Reinfo de Renovación Popular.

Mineros ilegales en la mira de la Policía

Por brutal ataque a efectivos de la PNP en Huamachuco

Un grupo de integrantes de la ronda de Coigobamba, en Huamachuco, habría identificado a los mineros ilegales que participaron en el ataque a ocho efectivos policiales, ocurrido en esa localidad el pasado jueves. Los sospechosos serían Jaime Coronel y Edin Villarruel, bajo las órdenes de Eusebio Valverde.

Según fuentes de este diario, ellos habrían intervenido en la quema de la camioneta de la Policía Nacional del Perú (PNP) y serían miembros de una banda de mineros ilegales que opera en el bosque Polo de Huamachuco, en la sierra de La Libertad.

Ese jueves, como se recuerda, ocho agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de la Policía Nacional del Perú (PNP) en Huamachuco fueron atacados por los mineros ilegales que operan con plena libertad en el llamado bosque Polo.

El predio sería propiedad de Fernando Polo, un personaje que está ligado a la ilícita actividad, y que habría delegado la coordinación de las delincuenciales actividades en su hijo Pedro Polo.

Sospechosos del ataque.

