Carolina Ribera Áñez es la hija de la expresidenta de Bolivia Jeanine Áñez, hoy presa ilegalmente por el régimen de Luis Arce.





¿Por qué estás en nuestro país?

Voy a tener una participación en el foro de Madrid, que pretende contrarrestar la información que propala el foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, integrados por regímenes que atentan la democracia y de los derechos de todas las personas. Aquí no se trata de ideologías de derecha o izquierda, sino de los intereses políticos detrás. Queremos el respeto a los derechos humanos y al prójimo.





¿Por qué contrarrestar ?

El socialismo del siglo XXI le ha hecho mucho daño a la gente y está avanzando peligrosamente. Como consecuencia de ello, en Bolivia hay más de 200 presos políticos, entre ellos, mi madre Jeanine Áñez, autoridades, políticos, militares, policías, jóvenes universitarios. En Bolivia no existe justicia, no existe el Estado de derecho, no existe independencia de poderes.





¿Cómo se violan las leyes en Bolivia ?

Empecemos por Evo Morales, un hombre abusivo que en 14 años trabajó para cambiar las reglas; cambió la Constitución, fue en contra de un referéndum que no quería que se dé, porque consultaba a la gente si quería que Evo Morales se vuelva a reelegir como presidente. Prueba de ello, en 2019 hizo un fraude electoral. Los bolivianos salieron a defender su voto por 21 días. Evo Morales renunció, y con él toda la sucesión hasta que llegó a mi madre como segunda vicepresidenta de Estado; Jeanine Áñez. Mi madre asumió por sucesión constitucional la presidencia. En ese entonces, se registraron más de 50 muertos en protestas. Cuando mi madre asumió la presidencia pacificó el país.





¿Qué pasó después de eso?

Una vez en el poder mi madre convocó a nuevas elecciones, gana el MAS, asume Luis Arce y él dictamina su detención. Arce señala que mi madre cometió un golpe de Estado, que fue una presidenta de facto. Ella estuvo 11 meses y algunos días en el poder y gobernó con todas las instituciones: el Tribunal Constitucional, el órgano electoral, la Asamblea Legislativa; se hicieron 78 leyes; 55 por mi madre y el resto por el Senado. Luis Arce se olvida que tanto él como los congresistas y autoridades departamentales son el fruto de la convocatoria a elecciones de Jeanine Áñez. Tienen a todos los que piensan diferente presos. Incluso a mí, me han abierto una investigación solo por defender los derechos de mi madre.





¿Han acudido a los organismos internacionales?

La CIDH está en Bolivia. Cuando a Pedro Castillo lo metieron preso por haber cometido el golpe de Estado, porque él sí lo cometió, no tardaron ni 48 horas en visitarlos y hablar con su familia. Pero cuando se trata de una mujer como Jeanine Áñez, que lo único que hizo fue cumplir con su deber, recién se hacen presentes después de dos años. Hay una total discriminación.





