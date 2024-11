Diana Gonzales: “El Reinfo ha fracasado desde su inicio”

La vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, Diana Gonzales, precisa que el texto sustitutorio para ampliar dos años más el proceso de formalización minera fue remitido por el titular de ese grupo de trabajo, Paul Gutiérrez, apenas una hora antes de iniciar la sesión del martes. “Es una total falta de responsabilidad o de desesperación por querer aprobar un texto que establece la prórroga indefinida del Reinfo”, cuestionó. Sobre ese tema habló con Perú21TV.

¿Cuáles son los riesgos de una ampliación del Reinfo?

Esa ha sido mi pregunta también, ¿qué de nuevo tendría este texto si llevamos muchísimos años en la misma situación? ¿Qué garantizaría la formalización de los señores de la pequeña minería y la minería artesanal? Es importante que se haya aceptado este cuarto intermedio para que este texto pueda ser revisado nuevamente y se espere que el Ejecutivo presente un texto consensuado al Congreso.

El Colegio de Abogados de Loreto ha interpuesto una demanda ante el Tribunal Constitucional contra la prórroga del Reinfo, ¿cuál es su postura?

La estrategia del Reinfo ha fracasado desde su inicio y no entenderíamos cuál sería la motivación para prorrogar un fracaso. El ministro hasta la fecha no se ha aparecido en la Comisión de Energía y Minas para sustentar la política pública del sector de este año. (...) En esta situación estamos desde diciembre de 2021 que aprobamos una prórroga por tres años, que el Ejecutivo no envíe su proyecto de Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal-Ley MAPE no es casualidad. Desde hace muchísimos años venimos hablando de la formalización del sector minero; esperamos que puedan cumplir esta vez con su palabra y enviar el texto el jueves (hoy) y que el presidente de la comisión convoque a una sesión extraordinaria con la prudencia del caso y enviando la agenda, la citación y el texto con 24 horas de anticipación; y poder revisarla no desesperadamente, sino con la prudencia del caso. Es un tema sumamente complejo, delicado y técnico que merece la mayor de nuestra atención.

El titular del Minem ha dicho que se presenta este jueves. ¿Por qué se ha esperado tanto tiempo?

El ministro Rómulo Mucho también indicó que el 15 de octubre teníamos directorio Petroperú y no fue así. El Ejecutivo lo que ha demostrado, certeramente, es que no tiene liderazgo, no tiene una estrategia y no tiene planificación; los ministros salen a dar fechas, el ministro de Economía también dijo: “El 22 de octubre tenemos directorio Petroperú” y nunca sucedió. El señor premier indicó que se le había caído un par de nombres como si fuera algo tan sencillo, no se dan cuenta de la investidura del cargo.

¿Qué debería contener la ley MAPE?

Muchos de los mineros de la pequeña minería y minería artesanal, que ya han logrado su formalización, y aquellos que están en vías de lograrla, son los primeros interesados en terminar este proceso y trabajar respetando las leyes de nuestro país. Esto no es algo que viene de meses o hace unos pocos años, tiene toda una historia, hace más de 10 años vienen estas prórrogas. (...) No podemos permitir la prórroga indefinida del Reinfo.

