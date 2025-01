Diana Gonzales: “El ministro del Interior es un fusible quemado”

“Somos un equipo y no puedo ir contra mi equipo”, dice Diana Gonzales, la congresista de Avanza País que acaba de cumplir 33 años hace una semana y es una de las mujeres más jóvenes del Congreso. No se refiere a su partido, aunque considera que hay espacios para ciertas críticas, sobre todo cuando hace la diferencia entre la bancada y la organización propiamente. Habla del Congreso de la República en general. Ha representado al Perú desde la Selección de Voleibol en el grupo de las recordadas ‘matadorcitas’, y explica que no se trata de diplomacia, sino de trabajo en equipo: “No puedo ir en contra de mi institución, digamos públicamente. Los trapitos sucios… Se trata de mi equipo, con buenos y malos”. Confiesa, sin embargo, que cuando soñaba en Arequipa, desde chica, en ser congresista, tenía la idea de participar en los debates que cada vez son más escasos y de menor nivel. “Yo preparo mis intervenciones, sustento mis proyectos, busco el respaldo de los votos”, algo que cada vez sucede menos en el Parlamento. Acepta que un 25, 30% de congresistas no están calificados para el puesto. Que hay delito y corrupción, en la institución.

Es católica, puntual, admira a sus padres que pronto cumplirán 35 años de casados y que han construido una familia unida, con dos hijos educados y acompañados en todo momento por ellos, para su desarrollo y éxito, y, ante la pregunta de dónde se ve en unos cinco años, responde que se ve ya casada, con un proyecto de vida que incluye hijos, sin descartar volver a postular al Congreso o, de lo contrario, regresar al sector privado.

Fuiste una de las voces fuertes contra la prórroga indefinida del Reinfo, ¿ha sido tu mayor lucha en el Congreso?

Bueno, tuvimos una opinión sobre ese tema y al final votamos por la propuesta que tenía mayor consenso. En un mundo ideal nos hubiera encantado que esto muera el 31 de diciembre del año pasado, pero el Congreso es consenso, aunque nadie sabe que a mí me esperaban los mineros afuera de la comisión para gritarme arequipeña traidora.

¿Recibiste amenazas?

Directamente no, aunque un día me siguieron hasta el Congreso y sentí miedo cuando no abrían la puerta, porque era mucha gente la que venía a gritarme. Estaba con seguridad y mis asesores, pero se podía poner violenta la situación. Y otro día, tomando un café, un colega me dijo que me admiraba por seguir con esta lucha, que a él lo habían amenazado y que le habían dicho que yo también me cuide, que me enviaban saludos.

¿Cómo calificas a la minería informal?

Ilegal.

¿Delincuencial también?

Es que es un proceso de formalización de más de 10 años. Un proceso bastante cómodo para ellos y, por ejemplo, el penúltimo dictamen era incluso para permitir que ya no se exija autorización para insumos químicos y explosivos. Por suerte lo paramos. Definitivamente, no todos pueden ser criminales, pero a veces este tema linda con lo delincuencial.

En tu opinión, ¿en el Legislativo también hay gente que linda con lo delincuencial?

Yo creo que sí. Aunque siempre en los almuerzos hablamos de esto con la gente de mi despacho. De cómo no generalizar y a la vez entender la frustración por parte de la población, y pienso que queda pendiente una estrategia de comunicación porque no todas las leyes son malas, y de pronto las leyes que son muy buenas han necesitado una mejor estrategia de difusión.

Aunque hay temas que van más allá de los proyectos, como los ‘mochasueldos’ o ‘Los Niños’.

Es cierto que, además, esos temas jalan mucho a la prensa, más que la ley que regula las apuestas deportivas, por ejemplo, que significa fortalecer a los atletas del Estado con más de S/160 millones en un primer año de regulación.

Hablamos del Parlamento más impopular de todos los tiempos. ¿Lo desapruebas también?

Es un tema subjetivo. No todos los congresistas son malos, eso es estadísticamente imposible porque yo estoy aquí también y trabajo y creo en la institucionalidad. Por ejemplo, ¿cuál hubiera sido el rumbo del país si el 7 de diciembre el Congreso no vacaba a Castillo, en esos 90 minutos que mucha gente se sintió en Venezuela?

Cambio la pregunta, ¿crees que hay gente que no califica en este Congreso?

En mi segunda maestría sobre Gobierno y Gestión Pública yo era de la posición en contra de que un congresista solo deba ser peruano y mayor de 25 años. O sea, que decida leyes, políticas públicas y el rumbo del país sin mayor requisito. Ese también es un problema: la preparación versus el tema de representación. De hecho, he visto casos en que los asesores saben que los congresistas no saben de un tema y se aprovechan de eso. De pronto un 25 a 30% no debería estar en el Parlamento.

¿Solo es un tema de preparación, entonces?

No, tampoco, porque puedes tener todos los títulos habidos y por haber y eso no te garantiza un buen desempeño. Acá hay muchísima ética, muchos valores y principios con los que no puedes negociar de ninguna manera, pero se ha dado. La corrupción también está presente aquí.

Y en el Ejecutivo.

Es que no tienen planificación, ni asesores. Y claramente los ministros son fusibles, pero el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, es un fusible quemado.

Datos del personaje

Participó en el Sudamericano de Menores del Perú, en el Mundial de Menores en Tailandia y en el Sudamericano de juveniles en Colombia.

Fue presidenta de la Federación Peruana de Vóleibol de 2016 a 2018.

Jugó en Alianza Lima, Club Sporting Cristal Vóley, Club Regatas Lima y Circolo Sportivo Italiano.

Es congresista para el periodo parlamentario 2021 – 2026.

