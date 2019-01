Diálogo, reformas sustanciales y desterrar la corrupción

Marisol Pérez Tello, abogada, ex ministra y ex congresista

De la política espero una actitud más dialogante. Esto supone dejar de pensar en lo que conviene a un partido o a una persona. Espero que los políticos recuperen la confianza de los ciudadanos escuchando más y peleando menos; que podamos encauzar verdaderas reformas y que se concreten algunas promesas del presidente de julio pasado, en particular que el Estado se allane en los procesos de la ONP para que las personas de la tercera edad no sigan estos juicios eternos. Espero que terminemos de implementar la Junta Nacional de Justicia y que se revisen las barbaridades que hizo el CNM. Se tienen que corregir los problemas de control anticorrupción y control disciplinario dentro de cada institución y fuera de ella para garantizar que no haya impunidad. Sugiero una capacitación al estilo de una carrera diplomática, pero en lo judicial, para tener fiscales y jueces capaces e independientes.

Pablo Sánchez Velarde, fiscal supremo

Quisiera un cambio sustancial en la forma de hacer política, mejores leyes, mayor transparencia en la actividad pública (y privada), no blindaje a quienes incurren en faltas o delitos, no interferir en las investigaciones fiscales y casos judiciales. Al contrario, fortalecer la justicia penal en todas sus formas. Los políticos deben despojarse de las inmunidades y prerrogativas procesales. Deben fortalecerse todas las fiscalías. No más cambio de fiscales y jueces que hacen bien su trabajo, y que no afecten casos emblemáticos: Lava Jato, Orellana, Cuellos Blancos y otros. Por eso mi rechazo total a lo dispuesto por el fiscal de la Nación. Que los jueces y fiscales actúen con prontitud y probidad, y que se respeten su autonomía e independencia. Esperamos el apoyo necesario de la sociedad civil y que la crítica sea constructiva. Que se investigue y se sancione, caiga quien caiga. No más ciclos repetitivos de corrupción.

Yván Montoya, ex procurador anticorrupción

Solo espero que nuestros políticos decidan pensando un poco más en los intereses generales del país y entiendan que estamos en un momento decisivo para superar ese pasado ominoso de la corrupción. Espero que el Congreso apruebe las reformas electorales pendientes, así como los proyectos de ley que deben acompañar las recientes reformas constitucionales aprobadas. En la búsqueda de la justicia, a pesar de la funesta decisión de Chávarry, espero que se consolide la generación joven de fiscales y jueces y el trabajo en los casos emblemáticos por delitos de corrupción, lavado de activos y organización criminal. Por otro lado, no olvidemos que aún esperan justicia los familiares de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos, las mujeres víctimas de violación sexual de las comunidades de Manta y Vilca y de las esterilizaciones involuntarias. Finalmente, que el Ejecutivo impulse e implemente todas las políticas urgentes en beneficio de todos.

Gloria Montenegro, congresista

¿Qué esperamos en la política? Ver con optimismo la conformación de estas nuevas bancadas que regulan, dan mayor estabilidad y contrapeso al Congreso. Por otro lado, oportunidad para mejorar la deteriorada imagen de nuestra institución. Trabajemos sobre nuestras convergencias y acuerdos sobre temas sociales, como mejorar las condiciones de los cesantes y jubilados, seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción. Claro que podemos trabajar coordinadamente y sumar esfuerzos con el Ejecutivo. En la búsqueda de la justicia, que procedan ya las acusaciones constitucionales contra Pedro Chávarry, Tomás Gálvez y los otros fiscales supremos involucrados en Los Cuellos Blancos del Puerto. Esperamos que los que robaron al país, los corruptos, no se queden libres. Que la justicia haga su trabajo con imparcialidad y pisen el acelerador. Esperamos que la clase política entienda los mensajes ciudadanos.

