Las bancadas de Perú Libre, Podemos, Acción Popular, Juntos por el Perú y Somos Perú ya habrían sellado un acuerdo preliminar con miras a conformar una lista de aspirantes a la Mesa Directiva del Congreso de la República. Tal como lo adelantó Perú21, sin embargo, el punto de discordancia, sigue siendo la presidencia del Legislativo que el grupo de Vladimir Cerrón insiste en mantener para sí pese a la oposición de sus ocasionales aliados, sobre todo de Acción Popular que condiciona su aval a la postulación para ese cargo de Maricarmen Alva.

En declaraciones a Perú21, el vocero de Podemos, Enrique Wong, confirmó que ya hay un acuerdo –no oficializado aún– de las cinco bancadas a las que, dijo, se han sumado los tres representantes del Partido Morado. “Estamos dialogando. En Podemos pensamos en la posibilidad de que la presidencia recaiga en AP porque en política tenemos que ver los gestos y una forma de desprendimiento (de Perú Libre) sería aceptar que vaya; estamos dialogando primero la ubicación y quiénes podemos participar en la Mesa”, indicó.

SIN CONDICIONES

En diálogo con este diario, en tanto, la vocera alterna de Acción Popular, Karol Paredes, negó que su bloque condicione el respaldo de sus 16 integrantes a la postulación de Maricarmen Alva a la presidencia del Legislativo.

No obstante, dejó en claro que ni Perú Libre ni Fuerza Popular deben presidir la Mesa Directiva “para garantizar un equilibrio de poderes y garantizar la gobernabilidad”. “Nosotros esperamos que haya un nivel de madurez y ante un país fragmentado debemos poner todo de nuestra parte para que todo fluya de la mejor manera”, indicó.

Paredes insistió en que las conversaciones continúan con todas las tiendas y que no hay nada definitivo aún. “Estamos en un proceso de búsqueda de consensos”, comentó, y aseguró que su bloque no se dividirá a la hora de votar. No obstante, trascendió que no todos los integrantes de la bancada ven con buenos ojos participar en una lista con Perú Libre y preferirían incluso mantenerse al margen de la contienda.

DATOS:

- El vocero de Podemos, Enrique Wong, dijo a Perú21 que su bloque aspira integrar la Mesa Directiva con su “candidato natural” José Luna Gálvez.

- El parlamentario cumple prisión domiciliaria y ha pedido que se le varíe por comparecencia restringida.