El diálogo entre Kenji Fujimori, Guillermo Bocangel y Moisés Mamani [VIDEO]

Una nueva crisis. La bancada de Fuerza Popular difundió este martes videos que comprobarían un intento por comprar al congresista Moisés Mamani (FP) por parte del bloque de Kenji Fujimori , que estaría en la misma línea que el gobierno de Kuczynski.

En las conversaciones se ofrecen obras del Estado para la región de Puno a cambio de que Moisés Mamani se pase a las filas del menor de los Fujimori. Esta es la transcripción.

Kenji Fujimori: ¿Qué es lo que tú quieres? Obras para tu región, desarrollo, progreso…



Guillermo Bocangel: Y justo hemos aprobado eso. Hoy día, ahorita, la ampliación, esto es lo último que hemos aprobado, las ampliaciones para que ellos puedan poner las obras…



Kenji Fujimori: A los que han votado a favor de la vacancia, a todos ellos les han cerrado las puertas, los han golpeado.



Alexei Toledo: No lo van a poder vacar y al presidente, una vez que no lo vaquen, se va a quedar hasta el 2021. Los que van a trabajar con él vamos a ser nosotros porque él no tiene congresista en Puno.

Guillermo Bocangel: Ellos por qué están preocupados ahorita, porque han tenido 86, o sea con esa gente no han llegado. Del Apra, mínimo dos, que es Luciana y Del Castillo, no van a votar; en Acción Popular mínimo dos, Román y Del Aguila no van a votar, ya hay cuatro; de APP son seis, ya son 10, Vieira ya son 11, hay un rojo fijo, doce, hay doce. Dieciocho de ellos y 18 de nosotros, 36, más 12, 48; con 43 ya no lo vacan, tenemos cinco. Ah… y más Vieira, 6 y contaría para convencer a Benicio (Ríos de APP). Benicio va a ir conmigo donde Bruno (Giuffra) el día lunes o martes, quiere tener presupuesto para abril, mayo, junio para su proyecto para el túnel de la Verónica, siquiera 5 o 6 millones para el estudio.



Kenji Fujimori: Por eso en la vida hay que tomar decisiones difíciles.

(…)



Moisés Mamani: Tengo miedo por mí, que me persiga la Fiscalía…



Kenji Fujimori: ¿Por qué te va a perseguir la Fiscalía si vas a tener de tu lado al gobierno?



Alexei Toledo: Debería estar persiguiendo a Fuerza Popular…