-“Demostré cada día que sí podía”

Zoraida Ávalos, Fiscal de la Nación

No hay conquistas si no se libran pequeñas batallas y la primera en mi vida fue a los 15 años. Mi mamá tenía 38 años y 9 meses y de un día para otro sufrió una enfermedad que en menos de un mes la dejó completamente parapléjica; (...) eso cambió nuestras vidas, pero dentro de todo lo malo, lo que nos pasó nos hizo fuertes y nos unió. Yo era la hermana mayor, a los 15 años tuve que convertirme en mamá. Yo iba al colegio, llegaba a cocinar, planchar, lavar. Mi mamá estuvo internada casi tres años y cuando llegó a casa tuve que aprender a atenderla, no fue fácil, pero me ayudó a forjar carácter. Terminé mi secundaria e ingresé a la San Marcos, estudié de noche, tenía que trabajar. En 1980 trabajé en un pool que forma el entonces fiscal de la Nación Gonzalo Ortiz de Zeballos. Viajé a Loreto, tuve un jefe de rasgos misóginos: a las mujeres solo nos mandaba a hacer diligencias de noche. Yo tenía que demostrar a diario que podía ser fiscal porque acá en Lima había una idea: ‘Ah, como son mujeres no están en capacidad de ser fiscal’.





-“Estar en el TC es una suma de luchas y perseverancias”

Marianella ledesma, presidenta del Tribunal Constitucional

Vengo del hogar de un padre muy combativo y del ámbito político. Cuando nací él estuvo en El Frontón y casi toda mi infancia estuvo detenido. Soy hechura social de mi madre que tenía dos grandes metas: valoraba la educación y el trabajo. Siempre me repetía: ‘tu mejor marido es tu trabajo porque te da autonomía’. (...) Jamás quise ser abogada. En el Poder Judicial fui practicante, auxiliar, juez de paz letrado. Ahora estoy acá por la voluntad colectiva de un grupo que ha sido gestada y sostenida por magistrados que decidieron cambiarle el rostro al TC. Estar acá es una suma de luchas, constancias y perseverancias; todo el camino lo he hecho basada en sueños e ideales”.

-“Los medios son un aliado en la lucha de la mujer”

Cayetana Aljovín, presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería

Cuando era asesora de la Presidencia del Consejo de Ministros me tocó llevar el primer Código de Ética al Consejo, estaba el tema del acoso sexual y, siendo los años 90, los ministros no lo pusieron porque decían que no entendían por qué se ponía ese tema. (...) Una encuesta en el Perú señala que el 50% cree que la mujer debería quedarse en su casa. Estamos en el año 2020, a un año del bicentenario, y todavía tenemos esos pensamientos. Hay muchísimo que hacer y un gran aliado para cambiar eso son las mujeres con cargos públicos y los medios de comunicación.

- “No ha sido fácil pelear por nuestros derechos”

Carmela Sifuentes, vicepresidenta de la CGTP

Soy una mujer que siempre desafió retos. Cuando terminé la secundaria en un colegio de monjas todos nos decían que teníamos que estudiar educación en la Normal. Éramos seis amigas que nunca nos dejamos desde la primaria pero fui la única que se fue a estudiar Ingeniería Agronómica que era solo para hombres, pero yo dije: ‘sí, lo voy a hacer’. (...) Fui docente y me encontré con una realidad de defensa de los derechos para las docentes; fui trabajando y pelando por esos derechos. (...) La lucha no ha sido fácil pero tienes que salir aguerrida, queremos un trabajo digno.

- “Podemos llegar a las posiciones que queramos”

María Isabel León, presidenta de la Confiep

Yo considero que las mujeres podemos llegar a ocupar las posiciones que queramos con determinación. Tengo un hijo de 24 años y le digo siempre que el dueño del mundo no es el que tiene el dinero sino el que tiene el conocimiento. (...) La invitación a presidir la Confiep fue sorpresiva (pero) decidí aceptar el reto. Pensé que una mujer le puede dar una tónica distinta a un gremio que históricamente ha sido conducido por hombres. Estamos cabalgando sobre este caballo hace 10 meses y trabajando duramente para cohesionar la imagen del empresariado a nivel nacional.

- “Mi amiga fue violada, pero nadie la ayudó”

Janet Tello, magistrada de la Corte Suprema

Casi un poco más de medio siglo que tengo conciencia de la desigualdad social y jurídica, sobre todo entre hombres y mujeres. Quizás por haber visto a una abuela cargar bolsas pesadas de mercado diariamente para cocinar dos comidas distintas por día y a un abuelo –querido, por supuesto– sentado y leyendo sin inmutarse al verla pasar. Pasaron los años, quise ser bombera, y cuando fui a preguntar me di con la triste realidad. Me dijeron: ‘tranquila, espere a cuidar a los enfermos de su casa o a sus hijos cuando los tenga’. Salí decepcionada. (...) Mi papá era guardia civil. Entonces quise ser policía, pero mi papá me dijo que no eran admitidas.

Ya estaba en los 18 años y pasa un episodio terrible: una de mis mejores amigas fue violada por desconocidos y cuando la acompañé a todas las entidades que pudieron ayudarla, no conseguimos absolutamente nada. Eso determinó mi decisión de estudiar Derecho focalizándome en la defensa de los derechos humanos de las mujeres. (...) En esa época me presenté a un estudio; me dijeron que no admitían mujeres tampoco. No por el tema de la inteligencia; me dijeron que para qué iban a formar a alguien que después se iba a casar y dejar el estudio ni podía salir a las calles del centro que eran muy peligrosas. Tuve problemas de acoso por parte de un magistrado ya fallecido. Saqué mi título... Mi padre me dice hasta ahora: ‘así es la lucha por la vida’. Yo termino diciendo que nací en Arequipa, crecí en Lima, pero en los arcos de Yanahuara hay una frase que dice: ‘no se nace en vano al pie de un volcán’.

- “Se trabaja el triple para demostrar capacidad”

María Antonieta Alva, ministra de Economía y Finanzas

No sentí ninguna diferencia entre mi hermano y yo, mi papá siempre me empoderó, pero entiendo que somos una minoría quienes tenemos este entorno. Siempre sentí una enorme responsabilidad de retribuirle al país, estudié Economía y siempre busqué la manera de insertarme en el Sector Público. (...) Como directora general de Presupuesto Público me abrió paso Rossana Polastri, que era viceministra de Hacienda. Yo tenía 32 años y en algunos entornos fue una decisión cuestionada porque era muy joven para ese puesto; a partir de ahí se abrió la posibilidad de ser ministra. Muchos conocen algunas críticas que hubo desde mi designación y yo creo que lo que nos pasa a muchas mujeres es que tenemos que trabajar el doble o el triple para demostrar de lo que somos capaces. Ya cumplí seis meses en el MEF con un muy buen equipo que apoya.

-“Hay que recordar cómo llegamos aquí y qué falta”

Indira Huilca, excongresista de la República

Las fechas como el Día de la Mujer pierden, a veces, su sentido en el tiempo (pero) recordamos cómo siendo tan distintas, compartimos algunas dificultades, ese es el sentido, recordar cómo llegamos hasta aquí y qué es lo que falta, es un asunto de responsabilidad para quienes tienen un cargo público. Soy una persona seguramente joven para muchos pero tengo una apuesta decidida por la política y eso no es sencillo en un país en el que esta se encuentra en el centro de los cuestionamientos. Mi historia es una apuesta por romper un estereotipo que tiene que ver con mi condición de mujer pero también con el contexto en el que estamos como país; apostar por la política como un mecanismo para transformar a la sociedad y encontrar entendimientos entre quienes teniendo ideas distintas tienen también objetivos comunes para el país.

“El camino de las mujeres es de lucha por respeto”

María Jara, presidenta de la ATU

Cuando se me ofreció la oportunidad de asumir el reto de hacerme cargo de la Gerencia de Transporte Urbano de la Municipalidad de Lima, la primera pregunta, en mi primera entrevista, fue: ‘¿qué pergaminos tiene usted para hacerse cargo? En una actividad vinculada con lo masculino y donde quienes me precedieron eran hombres, a ellos nunca se les preguntó qué formación tenían y por qué estaban en ese lugar. Muchos, incluso, no tienen experiencia ni la han tenido, pero nadie interpela eso. (...) El camino de las mujeres ha sido de lucha, de perseverancia por hacernos visibles, porque nos respeten, nos valoren, porque nos miren cuando estamos hablando, porque tengan en cuenta nuestras opiniones y no solo se encuentren con las miradas de los hombres que están en la habitación; eso sigue ocurriendo todavía.

- “Es el momento de las grandes oportunidades para las mujeres”

Gloria Montenegro, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

Yo vengo de La Unión, provincia de Dos de Mayo, en Huánuco, una zona de extrema pobreza donde cada vez que sale el río, tapa mi pueblo y este se vuelve a reconstruir. Mi mami profesora me sacó a la costa a estudiar y ahí pude darme cuenta de la diferencia entre la zona rural y urbana, entre la Sierra y la Costa, entre las provincias y Lima; entonces me di cuenta de todo lo que falta en el país. Entré al sistema financiero como ventanillera, estaba todo el día parada, pero terminaba de hacer mi trabajo y le decía al jefe de Operaciones: ‘te apoyo, mira que soy contadora, lo voy a hacer bien” y terminé de gerente regional. Me di cuenta de las grandes diferencias que hay, pero también de las grandes oportunidades, y creo que este es el momento de las grandes oportunidades para las mujeres. Fui mucho tiempo regidora y ahí, cualquier insulto que puedan ver contra la mujer en la política es 0.001% a lo que yo recibí, el peor que se puedan imaginar, hasta en los medios de comunicación, en primera plana, pero mis padres siempre me dijeron: ‘si ese es tu objetivo, mira de frente; no a los costados’.