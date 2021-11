Para Rubén Vargas, expresidente ejecutivo de Devida y exministro del Interior, Ricardo Soberón, nuevo titular del organismo nacional que lucha contra las drogas, va en la misma línea del discurso del gobierno contra la erradicación de cultivos ilegales de hoja de coca.

¿Cuál es el perfil de Ricardo Soberón?

Ha sido asesor de las organizaciones cocaleras, especialmente en el Alto Huallaga y también en el Vraem. Siempre ha defendido la llamada agenda cocalera y se ha opuesto a la erradicación de la hoja de coca. Cuando asume esta misma responsabilidad durante el gobierno de Ollanta Humala, Soberón consideraba la erradicación de los cultivos de hoja de coca ilegal como una acción inconstitucional e ilegal. Precisamente, por entrar en una serie de contradicciones con respecto a la política de Estado, finalmente deja el cargo.

¿Es correcto que un presidente de Devida piense de esa forma?

La primera pregunta que me hago es: ¿sigue pensando lo mismo sobre la erradicación? Si continúa con las mismas ideas, entonces estamos nuevamente en un serio problema. La erradicación es uno de los ejes principales de la política contra las drogas.

¿Debería ser claro en su posición frente a la erradicación de la hoja de coca?

Es clave que, en este contexto, con una fuerte presión de demanda de drogas cocaínicas desde mercados internacionales, el gobierno reaccione con firmeza. Por eso es muy importante conocer la posición del nuevo presidente de Devida sobre la erradicación.

¿Soberón puede haber cambiado de opinión?

No quiero personalizar. Sin embargo, desde el gobierno, el mensaje es cuestionar constantemente las acciones de erradicación. La posición es clara: no enfrentar con firmeza la lucha contra las drogas y no continuar con la erradicación. Esa es la postura que el gobierno ha ido exponiendo a cuenta gotas. Tenemos una premier que ha prometido la legalización de la hoja de coca, pese a las consecuencias. Ahora, el presidente de Devida, Ricardo Soberón, va también en esa línea de promover la legalización de la hoja de coca y de cuestionar la importancia de la eliminación de cultivos. Con su posición, seguiremos lamentando el aumento de sembríos ilegales de hoja de coca.

MIRA:

Ruben Vargas