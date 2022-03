Familiares de Edwin Parisuaña, joven que fue asesinado, sindicaron al ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Óscar Zea, como el autor de las amenazas que vienen recibiendo. El funcionario fue absuelto tras ser acusado de homicidio del mencionado del joven.

Fue Cipriaco Parisuaña, padre de la víctima, quien indicó al dominicial Panorama que cesará con la búsqueda de justicia y de los responsables de la muerte de su hijo debido a las amenazas de muerte que ha recibido. El hombre acusó a Zea de ser el autor de estas amenazas, pero no indicó cuándo ocurrieron.

“Lamentablemente no ha habido justicia, yo he recibido la amenaza del asesino, el seño Zea es lamentablemente, él ha sido el culpable del asesinato, yo estaba amenazado de muerte por el señor Óscar Zea, me dijo que ‘igual que a tu hijo te voy a matar’, por eso ya he dejado todo [los intentos por alcanzar justicia]”, indicó durante la entrevista.

En esa línea, el hermano de la víctima, Alan Parisuaña, indicó que esperan que el caso se reabra para determinar al responsable del asesinato de Edwin. “Si este caso se vuelve a reabrir, si se vuelve a tomar interés, nos sentiríamos orgullosos. En Puno todo se ha comprado, con el poder económico se llega al poder”, expresó.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR