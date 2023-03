Aníbal Torres, expresidente del Consejo de Ministros, no descartó postular a la presidencia próximamente. En una entrevista con la exministra castillista Anahí Durand, en su canal de YouTube, dijo que el pueblo le pide presentar su candidatura.

“Lo pide el sur y el centro del Perú, lo pide un sector del oriente, lo piden algunos sectores del norte, no todos. No podemos desdeñar a la población. Y si la población quiere que trabajemos juntos, ahí estamos”, dijo el abogado y agregó: “Es posible que vayamos a una candidatura, pero eso no se decide rápidamente, hay que pensarlo muy bien”.

Para el analista político José Carlos Requena, el anuncio de Torres puede significar la intención de que las encuestadoras lo tomen en cuenta para analizar el impacto de una eventual candidatura suya. “Puede tomarlo como un globo de ensayo”, señaló Requena a Perú21.

El analista político consideró que el expremier “tiene mayores posibilidades de obtener una curul en el Congreso que ganar la Presidencia”. Indicó que Torres podría postular por Cajamarca, su región natal, o por Lima. “En ambos casos creo que tiene un bolsón suficiente para llegar a un escaño”, dijo.

Requena consideró que no se puede hablar de una corriente castillista, sin embargo, dijo que “sí hay espacio para este mensaje polarizante que tenía Torres, que iba un poco por pretender ser la voz de los postergados”. Además, resaltó que la “personificación de la postergación” puede ayudar a Torres, dado que la utilizó durante todo el tiempo que ejerció como premier.

El politólogo Luis Nunes consideró que el expremier no tendrá mucho futuro político, debido a que “fue uno de los artífices del golpe de Estado del 7 de diciembre”.

“Se comprobará que la centralidad de las frases del discurso –del golpe– salieron de varias intervenciones que Torres tuvo cuando era premier. Se comprueba el enorme desprecio que se tiene hacia los poderes del Estado, hacia la República, y hacia la democracia”, agregó.

El politólogo señaló que la edad y la supuesta mala condición de salud de Aníbal Torres dificultaría realizar las actividades proselitistas de una campaña.

“Ahí no le va a doler la próstata, ni la diabetes, ni el hígado, con lo cual nos indica que anteriormente también nos estaba mintiendo”, dijo Nunes.





Antes del golpe

El expremier, que en la última etapa fungía de asesor de Pedro Castillo y de la PCM, dijo en su conversatorio con Durand que, el 7 de diciembre pasado, el entonces presidente lo llamó a él y a la entonces premier Betssy Chávez para que acudan a Palacio de Gobierno minutos antes de que se anuncie el golpe de Estado

“Pasadas las 11:00 a.m., el presidente me llama a mí y a la premier para que concurramos a su despacho.(...) Me acerco, lo saludo y me dice que va a haber ahí una declaración oficial”, narró Torres.

Cabe resaltar que el 15 de febrero, acudió a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso a declarar por el golpe de Estado. Al ser consultado si mantuvo reuniones previas al mensaje golpista del expresidente Pedro Castillo, el expremier respondió con un rotundo “No”.

En otro momento, Torres dijo que la vacancia de Castillo fue ilegal, debido a que no se votó ninguna moción. Además, aseguró que el debate estaba programado para las 3 p.m., y señaló que, según el reglamento del Congreso, se podían adelantar los tiempos si 4/5 (104 congresistas) votaban a favor. Sin embargo, resalta que “solo 101 votaron por la vacancia”. Pero en este punto miente, pues constitucionalistas indicaron que dicha afirmación es errada.

“El reglamento habla de un procedimiento de vacancia, pero ese supuesto no se aplica en el caso de flagrancia con un golpe de Estado”, señaló Aníbal Quiroga. Mientras que Alejandro Rospigliosi consideró que “ante una situación excepcional de golpe de Estado, se requería una respuesta excepcional del Congreso para defender la democracia”.

Torres también dijo que en una nueva Constitución se debe eliminar expresamente la discriminación. Sin embargo, el artículo segundo de la Constitución que busca cambiar señala: “Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, condición económica o de cualquier otra índole”. Una mentira más de las tantas que ha dicho.