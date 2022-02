La periodista Tifanny Tipiani, quien fue agredida por el personal de seguridad de Pedro Castillo en agosto del 2021, fue despedida de TV Perú en una decisión que ella atribuye a la gerencia del canal del Estado y no al incidente que tuvo con el jefe de Estado hace medio año.

Enrique Chávez, exconductor del programa “Cara a cara” quien también dejó de trabajar en el canal del Estado esta última semana luego que no le renovaran su orden de servicios, fue quien dio a conocer la noticia por redes sociales.

“Se guardaron la venganza seis meses y la administración propagandista actual entrega todas las cabezas que reclaman en Palacio. Vergüenza”, manifestó el periodista que también es director de la revista Caretas.

Enrique Chávez dijo que Tifanny Tipiani fue despedida de TVPerú.

El 23 de febrero, luego que se conociera la salida de Chávez de TVPerú y se pronunciaran diversas instituciones advirtiendo la preocupación de que hayan despidos en el canal del Estado supuestamente con un trasfondo político, Tifanny Tipiani publicó un breve mensaje también por redes sociales.

“Ojalá paren estos despidos arbitrarios”, señaló la reportera.

Tifanny Tipiani da su versión

La ahora exreportera de TVPerú descartó que su salida del canal tenga algo que ver con el incidente que sufrió hace medio año con el personal de seguridad de Pedro Castillo.

“No tiene nada que ver con el incidente con el presidente y no lo estoy tratando de defender. Esta fue una decisión del mismo gerente, Julio Navarro”, señaló a este diario.

Tipiani detalló que el martes 22 de febrero, Navarro habló con ella para decirle que iban a prescindir de sus servicios y que no iban a renovar su orden de servicios “por temas de presupuesto”.

“Al día siguiente me entero que están contratando más personal en redacción y posiblemente hasta a un conductor. Eso me dijeron desde el canal. Desde el miércoles dejé de trabajar y dije que no voy. No voy a trabajar a un medio que me miente y me dice que no hay presupuesto pero sí tiene para contratar otro personal”, aseguró.

La periodista señaló que días atrás, aproximadamente hace dos semanas, tuvo otra conversación con Julio Navarro, en la que le pidió que no fuera tan insistente o “faltosa” en sus preguntas a las autoridades que entrevistaba.

“Dijo que no queremos llegar a un periodismo tan ‘faltoso’ y dije que considero que cuando hago una entrevista no soy ‘faltosa’ ni falto el respeto a nadie [...] Me hizo dudar un poco, era como una alerta de lo que se venía”, asevera Tipiani, quien señaló que aparte de ella y Enrique Chávez ha conocido de más despidos en el canal del Estado en diversas áreas.

La agresión contra la reportera de TVPerú

El 18 de agosto del 2021, cuando Pedro Castillo estaba dirigiéndose a pie hacia la Municipalidad de Lima para una reunión con el alcalde Jorge Muñoz, varios periodistas trataron de abordarlo para hacerle preguntas de coyuntura.

Entre ellos, estaba Tifanny Tipiani, quien trató de consultarle sobre el reemplazo del recién renunciante canciller Héctor Béjar. Cuando trató de acercar su micrófono, fue alejada por el cerco de seguridad que custodiaba al presidente.

Así fue apartada por la seguridad de Pedro Castillo una reportera de TV Perú. (Difusión)

Ante la insistencia de la entonces reportera de TVPerú, un agente de seguridad la cargó varios metros para alejarla del mandatario y luego se le impidió volver a acercarse al presidente.

Horas después del incidente, la Presidencia de la República emitió un pronunciamiento con las disculpas a la periodista y un mensaje asegurando que tomarían medidas para impedir que algo así vuelva a ocurrir.

Lamentamos la situación que afectó a la reportera @TTipiani. Le ofrecemos las disculpas del caso. No es práctica del Gobierno este tipo de actos. Señalamos con firmeza que tomaremos las medidas respectivas para que hechos de tal naturaleza no vuelvan a ocurrir. — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) August 18, 2021

