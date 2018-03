Designan a fiscal que investigará a funcionarios involucrados en 'kenjivideos'

La investigación que inició el Ministerio Público a los kenjivideos, material que provocó la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski al revelar el intento de compra de votos impulsado por legisladores para evitar su vacancia, está a cargo de la fiscal Karla Zecenarro, según pudo conocer Perú21.

Zecenarro, quien encabeza el quinto despacho de la Segunda Fiscalía Anticorrupción, abrió indagación a los funcionarios públicos que aparecen en los videos difundidos el martes por Fuerza Popular. Su caso, no obstante, no incluye a los congresistas que son protagonistas de los presuntos actos irregulares debido a que ellos todavía gozan de inmunidad parlamentaria.

De esta manera, la fiscal tiene en la mira a Alexei Toledo, asesor principal del legislador Kenji Fujimori, y al ex jefe de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), Fredy Aragón Valdez. Ambos personajes aparecen en los videos divulgados intentando persuadir al fujimorista Moíses Mamani a votar contra la destitución de Kuczyski.

En uno de esos videos, Toledo le dice a Mamani: "Tú me tienes que traer los códigos, son tales, tales, tales. El lunes lo vemos para ir contigo (...) tú ya me conoces. No te estoy hueveando, jamás te haría eso".

En otro video que protagoniza Aragón se le escucha decir a Mamani: "Pero si sale ya vas a tener la puerta abierta pues hermano, pum, pum, pum y lo gestionas. Mira, mira, yo te voy a contar la verdad, así entre nosotros, ¿ya? ¿Sabes cuál es el negocio de los congresistas? A ver, qué alcalde tienes, ya OK, digamos el alcalde provincial, ya, muy bien, cuánto es tu proyecto más caro, ya, de 100 millones; 5% nomás que te dé, ya cierras tú con el alcalde, gestionas con el Ejecutivo, sacas eso y se realiza la operación. Eso hacen los apristas, por ejemplo, ¿me entiendes? Eso hacen los humalistas. ¡Pucha! La plata te llega así, fresquita, sin mover un dedo".

Debido a este episodio, el Ministerio del Interior lo separó del cargo el mismo día que se dio a conocer su participación en esas reuniones.

A partir de estos episodios, el Parlamento iniciará un proceso de denuncia constitucional contra cinco legisladores: Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez, Guillermo Bocángel, y los oficialistas Mercedes Aráoz y Carlos Bruce. Todos se enfrentan al desafuero por estar implicados en la presunta compra de votos. Ayer, el propio titular del Legislativo, Luis Galarreta, presentó la denuncia contra ellos ante el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez.

De concretarse su separación del Parlamento, contaron fuentes fiscales a este diario, será el mismo Pablo Sánchez quien los investigará.