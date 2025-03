Designan como director en el Minsa a Constantino Vila, cuestionado expresidente de Essalud

El ministro de Salud, César Vásquez, designó el lunes a Constantino Vila como Director General Nivel F-5 de la Dirección General de Operaciones en Salud del Ministerio de Salud. El nombramiento se hizo a través de la Resolución ministerial N°166-2025/MINSA.

Entre los considerados de la resolución, se indica que "se ha visto por conveniente designar al señor Constantino Severo Vila Córdova en el cargo señalado".

Como se recuerda, Vila fue nombrado presidente del Seguro Social de Salud (EsSalud) en febrero, nombramiento que duró solamente unas horas tras revelarse que tenía una orden de captura en su contra solicitada por la Corte Superior de Justicia de Ica, por fraude procesal.

Vila cuestionó la medida judicial en su contra y aseguró que esta no aparecía en el sistema hasta el momento en el que fue nombrado. Además, indicó que en ocho años del proceso legal, no fue notificado para acudir a las citaciones.

"Jamás he cometido un acto de corrupción. Este lamentable hecho que me ha afectado en sobremanera se ha producido por un tema administrativo, debido a que no concurrí a una citación que se me hizo para una denuncia que se me hace porque yo, trabajando en el Hospital Santa María del Socorro en Ica en 2017, como máxima autoridad del hospital, firmo una resolución de destitución de un mal funcionario que cometía temas irregulares. En represalia, me hace varias denuncias y, desde el 2017 a la fecha, después de salir de Ica, no tuve conocimiento de las notificaciones de las citaciones", dijo en RPP.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO