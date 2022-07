Excomando Chavín de Huántar sobre exclusión de desfile: “No inclinamos nuestra espada hacia el presidente ”. Además, mensaje a la Nación: gremios periodísticos rechazan declaraciones de Pedro Castillo sobre el rol de los medios. También, Congresista acusado de violación será el primer procesado sin inmunidad parlamentaria. Y, mercados le conceden una pausa a Argentina, ante remodelación del gobierno

Ayer, Castillo llegó al Pentagonito, como se conoce al cuartel, antes de las 10:00 a.m., cuando ya se había pasado revista a las patrullas. En el lugar fue recibido por el ministro de Defensa, José Luis Gavidia.

El premier Aníbal Torres, en tanto, recibió el saludo de las FF.AA. y de la PNP, dos instituciones a las que ha ofendido en más de una oportunidad, siendo la última vez el 7 de julio, cuando dijo: “ya quisiéramos que nuestras fuerzas policiales y FF.AA. brindaran la misma seguridad a todo el país”, comparándolas con las rondas campesinas.

¿Y el pueblo? Castillo hizo de la Parada Militar un desfile privado. (Foto: @photo.gec/Hugo Curotto)

También asistieron otros ministros, algunos congresistas –principalmente de izquierda– y la nueva presidenta del Parlamento, Lady Camones (APP).

El evento se convirtió en una suerte de desfile privado, con un mandatario que no solo llegó tarde, sino que se retiró con premura abordo de un auto por la carretera Panamericana Sur, sin dar la cara a la población que aguardaba fuera de la sede militar con carteles y megáfonos.

Apócrifo. Jóvenes marcharon en lugar de los excomandos. (Foto: @photo.gec/Hugo Curotto)

Eran ciudadanos que estuvieron en el verdadero desfile, el que se vivió muy efusivamente fuera del Pentagonito con los comandos Chavín de Huántar.

Honor y gloria

Familias enteras, jóvenes y colectivos civiles acompañaron en un emotivo despliegue a los héroes legítimos que en 1997 rescataron a 72 rehenes que el grupo terrorista MRTA retuvo en la casa del embajador de Japón en Lima.

A una sola voz, entonaron el Himno Nacional, con una mano sosteniendo una banderola del Perú y con la otra en el pecho, rodeando a los héroes que dieron su vida por la patria en su lucha contra el terrorismo en las décadas de los 80 y 90.

A viva voz. Civiles entonaron el Himno Nacional con veteranos. (Foto: @photo.gec/Lenin Tadeo)

Mientras los veteranos que en gestiones anteriores eran los invitados de honor en la Parada Militar se desplegaban por las calles de San Borja, los asistentes les brindaban su apoyo con aplausos, portando carteles que expresaban su rechazo a Pedro Castillo.

El coronel (r) Jaime Cabrera, comando Chavín de Huántar, condenó que el Gobierno preparara un destacamento apócrifo para que marche dentro del cuartel en lugar de los valerosos militares.

Unidos. Una banderola gigante distinguió la movilización civil. (Foto: @photo.gec/Lenin Tadeo)

En conversación con Perú21.TV, Adan Doria, otro comando, habló sobre las razones que motivaron al jefe de Estado y al ministro Gavidia para dejarlos fuera del desfile oficial.

“En el aniversario por los 25 años de Chavín de Huántar (las bodas de plata), los comandos no inclinamos nuestra espada hacia el presidente por razones propias. Nosotros combatimos el terrorismo, tenemos compañeros que han fallecido combatiendo el terrorismo, por eso no inclinamos la espada al presidente. Muchos de los comandos, ese mismo día, se retiraron y otros nos quedamos sentados sin aplaudir el discurso del mandatario. Creo que esta ha sido una represalia”, lamentó.

Excomando Chavín de Huántar sobre exclusión de desfile: "El presidente Castillo ha violado la ley"

Añadió que existe un marco legal que los respalda. “Existe una ley (Ley N° 29031) que nos califica como héroes de la democracia y es por esa ley que tanto los héroes de Chavín de Huántar como del GEIN encabezamos los desfiles por Fiestas Patrias. El presidente y los responsables del evento han atentado contra esta ley”, expresó.

GEIN rechaza a Castillo y a Gavidia

Grupo de inteligencia que capturó a Abimael Guzmán también fue desairado por el gobierno

Un día antes de la Parada Militar, a través de su cuenta oficial de Twitter, los miembros del Grupo Especial de Inteligencia de la Policía Nacional (GEIN) enviaron un contundente mensaje al presidente Pedro Castillo.

“Señor Pedro Castillo, podrá sacar al GEIN del desfile de Fiestas Patrias, pero no del corazón de los peruanos. Afortunadamente, la pesadilla de su Gobierno está terminando. ¡Viva el Perú!”, expresaron.

Señor @PedroCastilloTe podrá sacar al GEIN del desfile de Fiestas Patrias, pero no del corazón de los peruanos. Afortunadamente, la pesadilla de su gobierno está terminando. ¡Viva el Perú! pic.twitter.com/FWkEL9pb0j — Grupo Especial de Inteligencia - GEIN (@GEIN_PERU) July 27, 2022

Los oficiales –hoy en retiro– que lograron la captura de la cúpula de Sendero Luminoso, entre ellos su cabecilla Abimael Guzmán en setiembre de 1992, siempre han alzado su voz contra los actos de corrupción vinculados al Gobierno. Todo apunta a que esto les costó el lugar que les corresponde en el desfile patrio.

El ex-GEIN José Luis Gil rechazó el accionar tanto del jefe de Estado como del ministro de Defensa, José Luis Gavidia.

“El grado de sumisión del ministro de Defensa hacia Castillo, un presidente ligado a Sendero y a la corrupción, es inaceptable. El señor Gavidia no representa a las Fuerzas Armadas, no representa a las fuerzas del orden, no es más una voz autorizada para rendir honores o dar reivindicaciones sobre los héroes del Perú”, aseveró a Perú21.

Orgullo. Oficiales en retiro participaron en desfiles pasados. (Foto: GEIN/Twitter)

Agregó que reemplazar a héroes nacionales por jóvenes de la milicia (en el caso del comando Chavín de Huántar) es lamentable. “Han puesto un sacha (falso en quechua) Chavín, este tipo de burlas no se debe tolerar”, acotó.

José Williams: “Es un gobernante sin visión de Estado”

Entrevista de Mayra Calderón

Congresista de la República y también el jefe que lideró la operación Chavín de Huántar en 1997. En conversación con Perú21.TV, José Williams se pronunció sobre la decisión del Ministerio de Defensa de apartar a los veteranos de la Parada Militar.

Conversamos con el congresista José Williams sobre el desplante en Parada Militar a excomandos Chavín de Huántar. La compañía militar Chavín de Huántar, es protagonista del rescate de los rehenes secuestrados por el MRTA en la residencia del embajador japonés en 1997.

¿Cómo ve la decisión del presidente Pedro Castillo?

Esto es otro desatino del Gobierno y del sector Defensa. Hace años, por una voluntad, invitaron a los miembros de la patrulla que ejecutó la operación Chavín de Huántar y también invitaron a los miembros del grupo ex-GEIN que capturaron a Abimael Guzmán. Este año no ha habido ese gesto de invitar a los excombatientes y exmiembros de esas organizaciones militares y policiales, y considero que ha sido un error.

(Foto: @photo.gec/Eduardo Cavero)

¿Qué mensaje deja esto?

Esto representa una falta de tino que deja varios mensajes abiertos sobre la lucha contra el terrorismo, cuando, más bien, lo que se debe hacer es evidenciar que uno está contra el terrorismo, contra el marxismo que tanto daño hizo a la región y al Perú. Una expresión de todo ello hubiera sido invitar a quienes han luchado contra el terrorismo. En protesta es que hicimos un desplazamiento fuera del cuartel, pero más que comandos, fueron cientos de personas las que marcharon con una bandera inmensa en protesta contra el Gobierno.

¿Por qué cree que no se les invitó al desfile militar?

Una de las razones es porque, estando en situación de retiro, nosotros tenemos todo el derecho de alzar la voz y representamos a muchísimos militares y policías que han luchado contra el terrorismo, y así lo hemos hecho. Lo otro es que ha sido una falta de visión no invitarnos, un gobernante que no reconoce a quienes han dado su vida en la lucha por el Perú es un gobernante sin visión de Estado. No solo se gana el descontento de los veteranos sino de la ciudadanía que sí reconoce el accionar heroico de estos policías y militares en retiro.

Tenga en cuenta

“ Como nos pronunciamos, se vieron en la necesidad de poner a gente joven que no participó en la operación ”, señaló el exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, César Astudillo .

”, señaló el exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, . 126 días estuvieron los rehenes del MRTA en la residencia del embajador de Japón antes de ser rescatados por el comando Chavín de Huántar, en abril de 1997.

en la residencia del embajador de Japón antes de ser rescatados por el comando Chavín de Huántar, en abril de 1997. “ Esto ha sido una decisión política que representa una afrenta a la Nación y a los soldados de la patria ”, sostuvo Jaime Cabrera, excomando Chavín de Huántar.

”, sostuvo Mientras Castillo permaneció dentro del Pentagonito, un amplio contingente policial bloqueó los accesos para protegerlo del rechazo de la población que aguardaba fuera de la sede militar.

Después de indicar que no invitarían a los comandos Chavín de Huántar y policías (r) del GEIN, el Ministerio de Defensa se vio obligado a retractarse. Sin embargo, ambos grupos aseguran que nunca recibieron ni una disculpa ni una invitación oficial.

“La reacción fue tardía, la afrenta ya estaba hecha. Desfilamos fuera del CGE para nuestra población”, sostuvo Alex Segura, excomando Chavín de Huántar.