“En cualquier momento lo vamos a ubicar, no lo duden”. Esta frase no es de ayer, del ministro del Interior, Víctor Torres. Tampoco es del primer ministro, Alberto Otárola, el 30 de diciembre pasado, ni es del comandante general de la Policía Nacional, Jorge Angulo, el 21 de noviembre. Mucho menos corresponde a la presidenta de la República, Dina Boluarte, el 21 de diciembre de 2023.

Todos estos actores del Estado y del Gobierno se han pronunciado las fechas señaladas, asegurando que están cerca, muy cerca de capturar al prófugo Vladimir Cerrón. Sin embargo, la frase que inicia esta nota periodística la emitió el entonces titular de Interior, Vicente Romero, el lunes 9 de octubre de 2023, solo tres días después de confirmarse la condena contra Cerrón, en lo que fue el primer pronunciamiento público del Ejecutivo, en el patio de Palacio de Gobierno, sobre este sonado tema.

Luego, aquel día, Otárola indicó que la Policía estaba realizando las labores de búsqueda y que esperaba que estas diligencias pronto den resultados. Romero secundó que ya se estaban realizando los trabajos para tal fin.

¿Qué ha pasado en estos 92 largos días? Cerrón se burla a diestra y siniestra de los peruanos, publicando en redes sociales como todo un ‘influencer’, mientras el Gobierno se esmera en repetir el mismo discurso desde hace tres meses: tengan paciencia, ya lo vamos a capturar.

¿QUÉ ESTÁ FALLANDO?

Aunque parezca increíble, eso mismo dijo ayer el actual ministro del Interior, Víctor Torres. Tras participar en una ceremonia en El Agustino, manifestó: “debemos mantener la tranquilidad porque en cualquier momento se dará la noticia. No encubrimos a nadie”.

La otrora alianza entre la hoy presidenta de la República, Dina Boluarte, y el cabecilla de Los Dinámicos del Centro no es una falacia ni mucho menos una especulación. Ambos fueron hermanos políticos los tiempos previos al golpe de Pedro Castillo. El exviceministro Ricardo Valdés recordó que Boluarte fue tesorera en Lima de Perú Libre, partido que lidera desde siempre Cerrón, y que, además, es actualmente mandataria porque postuló como vicepresidenta en la plancha presidencial del mismo Cerrón. Por ello, manifestó a Perú21, “da qué pensar que se siga sin invertir todo lo necesario para proceder a su captura”.

“En el caso de Cerrón, siendo emblemático, sí sorprende que no se hayan puesto todos los recursos logísticos y tecnológicos para su captura. El ministro del Interior dijo que lo iban a capturar antes que acabe 2023 y ya estamos en 2024″, señaló.

Incluso, Valdés cuestionó que el ministro Torres señale que la Policía ya le está pisando los pies a Cerrón. Eso, sostuvo, “es hasta sospechoso, porque es casi como advertirle para que tenga cuidado”. Por eso, dijo “yo le recomendaría que deje de opinar al respecto y, más bien, ponga a trabajar a la mayor cantidad de gente experta y que no escatime recursos. Sus declaraciones son un desacierto político”.

Existen, aseguró, varias hipótesis de por qué no se captura a Cerrón y ninguna se puede descartar, tampoco la que sugiere que tiene complicidad con las más altas autoridades del Estado.

Lo mismo opina el exdirector de la Policía Eduardo Pérez Rocha. A su juicio, hay dos posibilidades, la primera es que Cerrón ya haya fugado hacia Bolivia, y la segunda es que tenga informantes en el Ejecutivo o el Ministerio Público, quienes lo están ayudando a escabullirse de la justicia.

También cuestionó las declaraciones del ministro del Interior pues, manifestó a este diario, “son triunfalistas y no traen nada positivo”.

“Acá la verdad es que no se debe dar declaraciones que no se ajusten a la verdad o que tengan algo como meta. Esto es peligroso, porque estamos viendo que no hay indicativos de que esto (la captura) se vaya a dar. Para mí, son declaraciones populistas”, refirió.

Vladimir Roy Cerrón Rojas, líder condenado del partido Perú Libre, prófugo de la justicia desde el 6 de octubre de 2023, fecha en que fue sentenciado a tres años y seis meses de prisión por el delito de colusión por el caso Aeródromo Wanka, se encuentra como requisitoriado en el sistema de recompensas. Se ofrecen 100 mil soles por datos que permitan su ubicación y captura. ¿De verdad es tan difícil hallarlo?

