El presidente Pedro Castillo recorrió ayer las playas del balneario de Ancón, otra de las zonas afectadas por el derrame de petróleo de la empresa Repsol, y no encontró mejor manera de lavarse las manos por la tardía y débil reacción del gobierno frente a la tragedia ambiental que echarle la culpa al Congreso de no tomar medidas y de no investigar el caso.

Al estilo de Martín Vizcarra, Castillo pechó al Legislativo y lo acusó de no estar atento al tema del derrame pero sí a las designaciones en los ministerios, a propósito de los justificados pedidos de interpelación contra los titulares de Energía y Minas, Interior y Ambiente.

“¿Han visto y han escuchado que el Congreso haya formado una comisión para investigar este caso? Tenemos que asumir esa responsabilidad. Pero sí están atentos cuando designamos a una persona para que trabaje por el país, ahí sí, inmediatamente (forman) una comisión”, se quejó.

Cabe recordar que la única acción del mandatario hasta ahora ha sido sobrevolar en un helicóptero la zona y firmar un decreto que declara de interés nacional la emergencia climática, el cual fue publicado recién ayer, cinco días después.

En cambio, la Comisión del Ambiente del Congreso citó dos veces al gerente de Relaciones Externas de Respol, Jorge Mercado, para que informe sobre el derrame de petróleo. Sin embargo, en ambas ocasiones la empresa canceló su presentación.

CONGRESO RESPONDE

Ante esta nueva arremetida, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, criticó que Castillo no lidere las acciones tras el desastre.

“Ante el desastre causado por Repsol, el Congreso ratificó en el Pleno su rol fiscalizador para formar una comisión investigadora. Presidente, es su gobierno el que no tomó acciones inmediatas”, señaló desde Twitter.

La congresista fujimorista Vivian Olivos consideró las declaraciones del mandatario como una manera de lavarse las manos del desastre.

Además, sostuvo que solicitó información a Serfor, pero “responden que están esperando lo que dice el presidente”. “Yo exhorté el 19 de enero al Ejecutivo a tomar medidas inmediatas. Ese mismo día le solicité a la premier Vásquez que declare en emergencia la zona del desastre. Él no puede decir que no hacemos nada porque hemos cumplido nuestro rol fiscalizador”, sostuvo.

La congresista de la región Lima también criticó que el presidente no lidere las acciones del Ejecutivo y que la premier Mirtha Vásquez ofrezca canastas a los afectados.

“Es una catástrofe ambiental donde el presidente se está lavando las manos. Además, cómo es posible que la premier vaya al lugar a ofrecer canastas; con eso la gente no va a sobrevivir”, declaró a Perú21.

En la misma línea se pronunció la parlamentaria de Avanza País, Patricia Chirinos, quien sostuvo que el gobierno se demoró más de cinco días en actuar y recordó que los pescadores “lo pifiaron por llevar canastas para resolver la emergencia”.

Por su parte, el congresista Enrique Wong, de Podemos, desmintió al presidente Castillo y dijo que lo mal informan. Recordó que desde los primeros días del desastre solicitó a la Comisión de Fiscalización investigar el caso. “En el próximo pleno se aprobará”, aseguró.

SABÍA QUE

La bancada de Acción Popular pidió crear un grupo de trabajo que investigue al OEFA y que establezca responsabilidades de parte de Repsol.

El derrame de petróleo, según el último reporte oficial, llegó hasta Punta Salinas en Huaura.

El desastre ocurrió el 15 de enero en Ventanilla.

Perú21TV conversó la presidenta de la OEFA, Miriam Alegría, sobre el impacto del derrame de crudo en Ventanilla y las acciones para contener su expansión en el litoral peruano.