La familia de Víctor Albrecht, detenido por presuntamente integrar la mafia Rich Port II, denunció que el excongresista no tendría acceso a los alimentos y medicamentos que necesita por las enfermedades que padece.

Su hermana María Luisa Albrecht indicó a este diario que hoy intentó visitarlo en la carceleta del Ministerio Público, donde está detenido a la espera de que el Poder Judicial decida si acepta o no el pedido de prisión preventiva en su contra. “No podemos verificar si está recibiendo sus medicinas o si está tomando Ensure, que es lo único que consume porque no tolera alimentos. La última vez que lo vi fue el 13 de febrero cuando me dejaron ingresar porque estaba sufriendo una crisis hipertensiva”, dijo.

María Luisa Albrecht indicó que su hermano sufre de hipertensión y un problema en el estómago que ha generado su pérdida de peso. Ella asegura que el exlegislador estaba en un proceso para despistar un posible cáncer. “Soy un persona que mide 1.90 metros y pesa 63 kilos”, le dijo Víctor Albrecht al juez Richard Concepción sobre su estado de salud en una anterior audiencia.

Así lucía Víctor Albrecht entre 2016 y 2017 cuando era miembro del Congreso. (GEC)

“El juez dijo que sí se iba a permitir las visitas, pero hoy me la han negado con alimento y medicinas. No pretendo interferir en el proceso de investigación. Solo pido se respeten los derechos humanos de mi hermano Víctor y de todos los detenidos", dijo María Luisa. Ella también denuncia una presunta agresión a su hermano cuando fue detenido. “Tenía moretones en sus manos y cuerpo”, agregó.

Esta denuncia fue dada a conocer por el congresista reelecto Alberto de Belaunde en su cuenta de Twitter. “Albrecht debe responder ante la justicia. Eso no está en debate. Pero el Estado debe garantizar su integridad y el de todos", publicó. Además, hizo un pedido a la Defensoría del Pueblo para que pueda entrevistar a la familia y al propio excongresista.

Pido que autoridades puedan revisar estas denuncias, y que @Defensoria_Peru se entreviste con la familia y con el interno.



Albrecht debe responder ante la justicia, eso no está en debate. Pero Estado debe garantizar su integridad. — Alberto de Belaunde 🇵🇪 (@AlbertoBelaunde) February 18, 2020

El Instituto Nacional Penitenciario del Perú (Inpe) respondió a la publicación de De Belaunde: “Cabe precisar que el señor Albrecht no está en ningún penal, ni bajo jurisdicción del INPE. Sigue aún detenido bajo custodia de la Policía y el PJ no define si debe ingresar a un penal para cumplir prisión preventiva”.