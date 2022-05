Un reportaje de Cuarto Poder reveló que el congresista Darwin Espinoza (Acción Popular), quien es sindicado de pertenecer al grupo denominado como ‘Los Niños’, pidió prestada una camioneta al Parlamento, la cual descompuso y aún no paga nada de la reparación que le costó a la institución S/ 17.630.

El dominical se comunicó con el jefe de Transportes del Congreso, Jaime Hilasaca, quien informó que, en noviembre de 2021, el legislador solicitó este vehículo, el cual solo puede ser usado dentro de Lima y a 50 kilómetros a la redonda. Sin embargo, sin autorización, Espinoza decidió llevar la camioneta hasta Bayóvar, en la región Piura, incumpliendo la norma.

Un reporte técnico señaló que el vehículo quedó inoperativo en su totalidad, con el motor inutilizable por la presión de un pistón que salió disparado y que tuvo que ser reparado por el Congreso, sin que se le descuente un solo al parlamentario.

Cuarto Poder dialogó con Darwin Espinoza, quien indicó haber cometido esta falta por un presunto desconocimiento, pues, según dijo, no le informaron que no tenía autorizado sacar la camioneta de la capital.

“He cometido una falta por desconocimiento, es más he sido inducido al error porque cuando me dijeron que cuando me podían prestar me dijeron que sí lo podía sacar, y ha sido mi agente de seguridad y usted le puede preguntar a ellos”, manifestó.

Asimismo, el legislador sostuvo que él ha firmado un documento para que se le haga un descuento mensual de su sueldo, pero pese a ello aún no se le ha cobrado nada.

Al ser cuestionado por este tema, Espinoza explicó que él ya cumplió con sus obligaciones y agregó que estará pendiente que se cumpla dicho descuento de su salario.

“A partir de ahora voy a estar pendiente todos los meses para que se vea mi descuento”, dijo.

El dominical también le preguntó al legislador de Acción Popular sobre su presencia en Piura en noviembre de 2021, pero acotó que no recuerda para qué acudió a esta región ni con quién se reunió.

“Me parece que fue por unos proyectos que querían que viabilicemos y también para la formalización de unos predios (...) No me acuerdo (con quien me reuní) porque ha sido un lugar bien alejado de Piura”, declaró.

