Luis Roberto Kamiche Morante, electo parlamentario por Perú Libre en La Libertad, dirigió hasta hace poco un colectivo ciudadano que impulsaba la igualdad de género y ello le valió para que, durante su campaña, se muestre frente al electorado como uno de los abanderados de la lucha contra la violencia hacia las mujeres.

Sin embargo, 24 días después de la primera vuelta electoral, el virtual legislador liberteño fue denunciado por presuntamente haber agredido psicológicamente a su conviviente Silvina Jo Annita Gonzaga Meoño.

La acusación fue registrada en la Comisaría El Alambre de Trujillo el pasado 5 de mayo. Ese día, Silvina Gonzaga, obstetra de profesión, llegó a la dependencia policial para dar cuenta a los agentes de que, a las 8:15 a.m., fue agredida por su pareja al interior del departamento que ambos comparten en la urbanización trujillana Los Rosales de San Andrés.

El hecho habría ocurrido mientras ambos hablaban sobre el traslado a Lima de Kamiche para que asuma su función de representante.

La agraviada detalló a los agentes que el virtual congresista “la comenzó a humillar”. Además, le habría revelado que tenía una nueva pareja sentimental, a quien –le indicó– iba a llevar a trabajar como asesora del Parlamento, pese a que de concretarse esto incurriría en nepotismo.

“¿Tú eres o te haces? Cada vez que yo quiero hacer algo por ti, siempre estás a la negativa. ¿Qué? ¿No piensas?, eres de escaso cerebro; estoy harto de ti. Ya conseguí a una persona que está a mi nivel intelectual y la llevaré como asesora al Congreso, con quien tengo una relación sentimental, por eso me iré de la casa porque contigo viví 15 años de martirio y de sufrimiento”, le habría indicado el virtual legislador, según la denunciante.

Luego de ello, el alfil del candidato presidencial Pedro Castillo en La Libertad se habría retirado de la casa llevando consigo sus pertenencias.

Silvina Gonzaga también afirmó que “dichas humillaciones y comparaciones que le realizaba el denunciado han venido aumentando de forma constante desde el 14 de abril.

Perú21 accedió, además, al Acta de Ocurrencia de Calle N° 42, del mismo 5 de mayo. Ahí, agentes de la dependencia policial El Alambre indicaron que a las 6:45 p.m. acudieron al departamento en donde se dio la presunta agresión verbal para constatar “el abandono de hogar” del virtual parlamentario. Los efectivos dan cuenta de que, en un ropero, se encontraron “prendas de vestir de hombre” y en el piso “sandalias y zapatillas de hombre”.

“Según refiere la solicitante, dichas prendas de vestir le pertenecían a su exconviviente Luis Roberto Kamiche Morante, con quien tenía 15 años de convivencia y no tenían hijos en común”, se precisa en el documento.

Este diario buscó insistentemente poder comunicarse vía telefónica con la denunciante, pero no fue posible. En su vivienda de la urbanización Los Rosales de San Andrés, en Trujillo, tampoco pudo ser ubicada. Sus vecinos, en tanto, optaron por guardar silencio.

Sin embargo, ella se ha ratificado en su denuncia y aseguró que llegará hasta las últimas instancias. “Estoy en un proceso judicial. Si usted entiende de que si he continuado con el proceso judicial, es porque es verdad”, dijo Silvina Gonzaga a un medio local.

EL ACUSADO

Kamiche Morante militó entre octubre de 2017 y setiembre de 2018 en APP. El 30 de septiembre pasado se afilió a Perú Libre y con esa agrupación postuló con el número 1 al Parlamento, obteniendo 6,035 votos que le permitieron alcanzar un escaño.

Él es licenciado en Administración por la Universidad César Vallejo. En esa casa de estudios sustentó su tesis sobre “Violencia Familiar y su Incidencia en el Ausentismo Laboral del Personal de Seguridad Ciudadana del Distrito de Trujillo, 2018”, con la que obtuvo su grado de maestro en Gestión Pública.

Perú21 se comunicó con Luis Kamiche para conocer sus descargos, pero el electo congresista se excusó de responder a las interrogantes asegurando que estaba en campaña por la sierra de La Libertad. También dejó entrever que la denuncia sería política.

“Discúlpeme, estoy en campaña en la sierra, estoy en un acto político; por favor no tengo buena señal y estoy en política, yo soy político, no me hablen de temas de que le pegó, de que le gritó, lío de callejón de un solo caño a seis días de las elecciones, saquen ustedes sus conclusiones, muchas gracias”, afirmó, para luego cortar la llamada.

TENGA EN CUENTA:

La abogada y exvicegobernadora de La Libertad, Mónica Sánchez, lamentó la agresión y aseguró que “solo quien se sabe impune puede actuar de esa manera una vez electo congresista”.

En su tesis de maestría, Kamiche habla “sobre las consecuencias sociales y económicas de la violencia familiar”.

Kamiche es presidente del colectivo Hombres por la Igualdad, creado “para difundir la igualdad de género, evitar la violencia familiar y la violencia contra la mujer”.

