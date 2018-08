El titular de la Segunda Fiscalía Superior Penal del Callao, Carlos Sáenz, afronta una complicada situación. Las llamadas telefónicas que hiciera a uno de los operadores de la red de los hoy detenidos Los Cuellos Blancos del Puerto –para presuntamente favorecer en un juicio a la Municipalidad del Callao que tenía como alcalde a Juan Sotomayor – le están pasando la factura.

El procurador anticorrupción de esa región, Engie Herrera , denunció ayer a Sáenz por el presunto delito de aprovechamiento indebido del cargo y tráfico de influencias en agravio al Estado. El trámite lo realizó ante la Fiscalía Suprema de Control Interno.

En el diálogo interceptado el 20 de octubre de 2017, entre Sáenz y el abogado César Salinas, el fiscal le pide el número telefónico de Willy Calderón, hermano de Guido Calderón quien era su asistente.

Willy Calderón trabajaba como secretario en el Poder Judicial del Callao. El fiscal quería que se retirase una demanda presentada contra la comuna del primer puerto, pedido que presuntamente fue realizado por Sotomayor.

Una segunda llamada se hizo a las 4:35 p.m.. Salinas conversa con Sáenz sobre la denuncia contra el ente edil y muy preocupado le pregunta qué magistrado tenía el caso. El fiscal dijo: “Sotomayor me llamó muy tarde” y le explicó que el plazo estaba por vencer. (Lea el diálogo completo en www.peru21.pe).

Según la denuncia del procurador, a la que Perú21 tuvo acceso, Sáenz consideraba “necesario contactar (con el funcionario judicial) para poder retirar la demanda del ciudadano Felipe Navarro contra la citada municipalidad.

Para la defensa del Estado, las cuestionadas conductas del fiscal presumen tráfico de influencias que implicaría a los demás funcionarios de la Corte de Justicia chalaca, quienes, según la denuncia, “se habrían interesado indebidamente en el proceso civil interpuesto contra la municipalidad”.



Además, se lee en el escrito, “se evidencia como los funcionarios mencionados se habrían coludido para favorecer a la comuna”.

Otro de los personajes que se escucha en el diálogo es Celeste Vargas, ex funcionaria de la Corte de la región, a quien le pedían que mueva sus influencias para evitar que la demanda prosperara.

“Ya, no te preocupes. Ahorita llamo a Celeste para que ella coordine por dentro nomás”, le dice el abogado al fiscal.



EXIGEN DESCARGOS

Una de los actos que ha solicitado Herrera a la Fiscalía es que tomen las declaraciones y los descargos del ex burgomaestre Sotomayor y de la ex funcionaria Vargas.

También se solicitará a la Corte Superior información sobre la demanda que habrían pretendido eliminar. Este diario intentó comunicarse con el fiscal Sáenz a través del área de prensa de su institución pero no obtuvimos respuesta.

TENGA EN CUENTA

* Perú21 trató insistentemente de comunicarse con el ex alcalde Juan Sotomayor, pero no fue posible.



*Este diario lo buscó en su local partidario del Centro de Lima, pero no encontramos a ningún dirigente. Las recepcionistas tampoco nos brindaron información.



*Ya que Sotomayor no respondía, también nos comunicamos con la Municipalidad del Callao para ubicarlo. Dejamos el recado, pero hasta el cierre de esta edición, no obtuvimos respuesta.